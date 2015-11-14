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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:58
UA написав: richbitch написав:
Ого, захар признал, что инвестиция в Крушельницкую принесла более чем 30%, и это еще не предел? (Покупка была по 20.5, а сейчас Захар декларирует продажу по 27)?
"Инвестиция... принесла" это когда из неё вышли (она продана), и деньги положены в банк или под подушку. А так это виртуальные прибыли и догадки.
Поэтому я с тобой спорить не буду, просто укажу на первоисточник - Захара, который рассказал о покупке (значит чей-то продаже, возможно Трибекиной) 1к в ЖК Крушельницкой в конце прошлого года за 27куев.
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richbitch
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Додано: Нед 01 кві, 2018 17:06
UA написав:
Трибека "Инвестиция... принесла" это когда из неё вышли (она продана), и деньги положены в банк
или под подушку. А так это виртуальные прибыли и догадки.
Банк может не отдать, из под подушки могут украсть, покупки могут обесценится.
Поэтому, "Инвестиция... принесла" это когда деньги положены прямо в Мальвину и с концами.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 17:39
Домик валится три недели, бомбер ОШ-30 просто "домкратом". И это перед началами весенних продаж.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:16
Оранжевый-хит сезона написав:
Домик валится три недели, бомбер ОШ-30 просто "домкратом". И это перед началами весенних продаж.
И шо с этим делать?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:22
интересно, если пообещал кому-то вискарь, а потом его закрысил - можно считать сэкономленные деньги как прибыль или нет?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:32
trololo написав:
интересно, если пообещал кому-то вискарь, а потом его закрысил - можно считать сэкономленные деньги как прибыль или нет?
Если в том периоде этот кто-то создал под нее резервы (т.е., признал возможный убыток), то расформирование резервов сейчас - это прибыль
Востаннє редагувалось Iskander
в Нед 01 кві, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:33
trololo написав:
интересно, если пообещал кому-то вискарь, а потом его закрысил - можно считать сэкономленные деньги как прибыль или нет?
Забей, с сорокалетней разведёнки с "прицепом" из Донецка никогда не выбьешь вискарь. Тип быдла такой.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:43
Ну как же достал Тетрис. На Ютюбе уже ни одно видео не грузится без рекламы с ним.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:47
Эгоист написав:
Ну как же достал Тетрис. На Ютюбе уже ни одно видео не грузится без рекламы с ним.
их бассейном и барбекю весь киев заклеен
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hume
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