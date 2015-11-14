Додано: Нед 01 кві, 2018 21:57

Продолжение:



В Германии арендатор жилья полностью защищен условиями договора.

Так, арендную плату и плату за услуги управитель может поднимать только в установленные законом сроки и только на процент, который прописан в законе.

Выселить из квартиры тебя не могут, если ты ничего не нарушил, раньше чем через полгода с момента предупреждения о разрыве договора. Это дает возможность арендатору подыскать новое жилье и спокойно переехать в другое место.

Что касается ЖБК...

Для меня было шоком, что человек, который вложил деньги в строительство дома, не является по факту постройки дома владельцем квартиры в этом доме...

Дом в целом принадлежит ЖБК!!! А человек становится просто пайщиком...

Я два раза переспросила правильно ли я поняла.. и оба раза ответ был утвердительный.

То есть для того, чтоб создать ЖБК нужно не менее 8-ми человек, которые создают юридическое лицо и берут кредит или вносят свои деньги. Строят дом и сдают квартиры в нем, выплачивая кредит.

Если вложили собственные деньги, то становятся пайщиками и получают дивиденды.

Так же могут продать свой пай ЖБК и получить обратно вложенные деньги.

В общем совсем не так, как у нас.



Ну а теперь о том, почему у нас так не может быть...

Отдав бесплатно квартиры людям, мы потеряли возможность брать кредит под залог дома.

Мы потеряли возможность получить ресурс на возмещение этого кредита в виде арендной платы за квартиру.

Не думаю, что финансовое состояние большинства жителей хрущевок и 9-ти этажных панелек позволит выплачивать годами многомилионный кредит на полную термомодернизацию СВОЕГО дома из собственных средств. Учитывая что в домах сейчас до 50% получателей субсидий - это практически утопия.

Так-же существует проблема с не приватизированными квартирами, жители которых, не являясь собственниками уже более 25-ти лет не платят арендную плату за проживание в по сути арендованном у муниципалитета жилье. Да и справедливости ради стоит заметить, что муниципальная собственность на это жилье не оформлена, а значит основания брать арендную плату нет. Вот и живут годами люди, не собственники, ни арендаторы да еще и не платят за коммуналку.

В Германии таких бы выселили в течение месяца и поселили платежеспособных арендаторов.



Мне часто приходилось выслушивать о том, что дескать ЖЕК должен нам сделать капремонт, а мы потом создадим ОСББ.



На примере Германии отвечу.

Для того, чтоб ЖЕК сделал капремонт или термомодернизировал ваш дом ЖЕК должен быть собственником всего дома, вместе с вашими квартирами, чтоб иметь возможность потом отдавать кредит, сдавая вам в аренду ваши квартиры.

Других вариантов нет.

Даже в Германии термомодернизация проходила за счет кредитов, которые брали управляющие компании под 3% годовых в банке KfW.

Бюджет Германии не тратился на ремонты многоквартирного жилого фонда!!!

А бюджет Германии побольше чем бюджет Украины и немцы умеют считать деньги.

А кредиты на термомодернизацию, да еще и под 23 %, да еще и под невыполнение государством своих обязательств ни по возмещению части стоимости материалов ни по льготам и субсидиям... "собственники" не готовы брать.... ни по финансовым ни по любым другим соображениям...

Потому у нас так как у них не будет.