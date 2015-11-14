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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:58

  Егор написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:
Наблюдал два года за несколькими домами из старого фонда на Институтской, Шелковичной и Грушевского... Может совпадение, но за последние несколько месяцев выгребли все более или менее интересные варианты с адекватными для этого района ценниками и на сегодня количество предложений минимально. Думаю, в этом сегменте дно пройдено в 15-16 годах.

Этот сегмент в будещем наиболее подвержен падению. Смена парадигмы. Круче новострой с губастыми тёлочками чем сталинки на Институтской.


Думаю, это временная смена парадигмы.:) За увлечением Новолипками и прочим ФК, придет осознание и переоценка ценностей. Но будет поздно.:)

В лондоне, нью девелопмент тоже дороже.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Краткий вывод: будующего у хрущей и панелек нет.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:01

  Эгоист написав:
  Егор написав:Наблюдал два года за несколькими домами из старого фонда на Институтской, Шелковичной и Грушевского... Может совпадение, но за последние несколько месяцев выгребли все более или менее интересные варианты с адекватными для этого района ценниками и на сегодня количество предложений минимально. Думаю, в этом сегменте дно пройдено в 15-16 годах.

А что обычно бывает с ценой на рынке с нисходящим трендом после небольшого отскока от локального дна? :wink:

Мама берёт половую тряпку и даёт юному стартаперу и генератору аж 0.001 битка хорошо по ж***.
А потом приходит с работы папа под шафэ, и достаёт из своих штанив 66го размера солдатский ремень с татуажем "ДМБ92" и стартапер понимает что смерть ходит где то рядом...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:03

барабашов
этапять!!! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Этот сегмент в будещем наиболее подвержен падению. Смена парадигмы. Круче новострой с губастыми тёлочками чем сталинки на Институтской.


Думаю, это временная смена парадигмы.:) За увлечением Новолипками и прочим ФК, придет осознание и переоценка ценностей. Но будет поздно.:)

В лондоне, нью девелопмент тоже дороже.


Правда? А, например, что дороже, жилье в верхней посольской части ул. Андраши в Будапеште или в 20-этажном стеклянном муравейнике, если такие строят? Или на Унтер ден Линден в Берлине и где-нибудь в районе новостроек.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:08

  richbitch написав:Краткий вывод: будующего у хрущей и панелек нет.

Наташо, тебе в МВА такому навчили???
Чи в Донецькому університеті???
А про майбутнє пінопластових "неохрущів" - що розказували професори і проффесори????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:12

  Егор написав:Думаю, это временная смена парадигмы.:) За увлечением Новолипками и прочим ФК, придет осознание и переоценка ценностей. Но будет поздно.:)

Все, забудьте про ФК. Его жильцы уже угандонили так, что страшно смотреть. ФК даунгрейдился в эконом.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей - на Кловском спуске (кажется 18 дом) куплена 3к за 80 куе. Метраж уточню позже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:18

Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:20

  Егор написав:Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656

я не собираюсь никого переубеждать....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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