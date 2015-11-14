Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Егор написав: Наблюдал два года за несколькими домами из старого фонда на Институтской, Шелковичной и Грушевского... Может совпадение, но за последние несколько месяцев выгребли все более или менее интересные варианты с адекватными для этого района ценниками и на сегодня количество предложений минимально. Думаю, в этом сегменте дно пройдено в 15-16 годах.
Этот сегмент в будещем наиболее подвержен падению. Смена парадигмы. Круче новострой с губастыми тёлочками чем сталинки на Институтской.
Думаю, это временная смена парадигмы. За увлечением Новолипками и прочим ФК, придет осознание и переоценка ценностей. Но будет поздно.
В лондоне, нью девелопмент тоже дороже.
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Егор написав:Наблюдал два года за несколькими домами из старого фонда на Институтской, Шелковичной и Грушевского... Может совпадение, но за последние несколько месяцев выгребли все более или менее интересные варианты с адекватными для этого района ценниками и на сегодня количество предложений минимально. Думаю, в этом сегменте дно пройдено в 15-16 годах.
А что обычно бывает с ценой на рынке с нисходящим трендом после небольшого отскока от локального дна?
Мама берёт половую тряпку и даёт юному стартаперу и генератору аж 0.001 битка хорошо по ж***. А потом приходит с работы папа под шафэ, и достаёт из своих штанив 66го размера солдатский ремень с татуажем "ДМБ92" и стартапер понимает что смерть ходит где то рядом...
Оранжевый-хит сезона написав:Этот сегмент в будещем наиболее подвержен падению. Смена парадигмы. Круче новострой с губастыми тёлочками чем сталинки на Институтской.
Думаю, это временная смена парадигмы. За увлечением Новолипками и прочим ФК, придет осознание и переоценка ценностей. Но будет поздно.
В лондоне, нью девелопмент тоже дороже.
Правда? А, например, что дороже, жилье в верхней посольской части ул. Андраши в Будапеште или в 20-этажном стеклянном муравейнике, если такие строят? Или на Унтер ден Линден в Берлине и где-нибудь в районе новостроек.