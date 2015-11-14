Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так я тоже не убеждаю. Вопрос про цены в старом фонде и в нью девелопменте задал, потому, что, на самом деле, не знаю. Всё на любителя. Думаю, что интересный качественный старый фонд со всеми плюсами и минусами заслуживает внимания, но для этого нужно созреть.
Так я тоже не убеждаю. Вопрос про цены в старом фонде и в нью девелопменте задал, потому, что, на самом деле, не знаю. Всё на любителя. Думаю, что интересный качественный старый фонд со всеми плюсами и минусами заслуживает внимания, но для этого нужно созреть.
для этого нужно 100 лет что бы старый фонд в интересных местах перераспределился в руки обеспеченных людей.... так что время есть....
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Так я тоже не убеждаю. Вопрос про цены в старом фонде и в нью девелопменте задал, потому, что, на самом деле, не знаю. Всё на любителя. Думаю, что интересный качественный старый фонд со всеми плюсами и минусами заслуживает внимания, но для этого нужно созреть.
Оранжевый-хит сезона написав:Только что в ФБ, знакомая из Ирпеня переехала жить в Дублин с мужем.
А ты всё скупаешь гнилые кирпичи, даже на английский забил.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США