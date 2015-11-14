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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:12

  Егор написав:Думаю, это временная смена парадигмы.:) За увлечением Новолипками и прочим ФК, придет осознание и переоценка ценностей. Но будет поздно.:)

Все, забудьте про ФК. Его жильцы уже угандонили так, что страшно смотреть. ФК даунгрейдился в эконом.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей - на Кловском спуске (кажется 18 дом) куплена 3к за 80 куе. Метраж уточню позже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:18

Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:20

  Егор написав:Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656

я не собираюсь никого переубеждать....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:23

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656

я не собираюсь никого переубеждать....


Так я тоже не убеждаю.:) Вопрос про цены в старом фонде и в нью девелопменте задал, потому, что, на самом деле, не знаю. Всё на любителя. Думаю, что интересный качественный старый фонд со всеми плюсами и минусами заслуживает внимания, но для этого нужно созреть.:)
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:52

  Егор написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656

я не собираюсь никого переубеждать....


Так я тоже не убеждаю.:) Вопрос про цены в старом фонде и в нью девелопменте задал, потому, что, на самом деле, не знаю. Всё на любителя. Думаю, что интересный качественный старый фонд со всеми плюсами и минусами заслуживает внимания, но для этого нужно созреть.:)

для этого нужно 100 лет что бы старый фонд в интересных местах перераспределился в руки обеспеченных людей.... так что время есть....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:01

  Егор написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Егор написав:Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656

я не собираюсь никого переубеждать....


Так я тоже не убеждаю.:) Вопрос про цены в старом фонде и в нью девелопменте задал, потому, что, на самом деле, не знаю. Всё на любителя. Думаю, что интересный качественный старый фонд со всеми плюсами и минусами заслуживает внимания, но для этого нужно созреть.:)

Для этого нужно его сначала найти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только что в ФБ, знакомая из Ирпеня переехала жить в Дублин с мужем.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Только что в ФБ, знакомая из Ирпеня переехала жить в Дублин с мужем.

А ты всё скупаешь гнилые кирпичи, даже на английский забил. :(
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:31

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Только что в ФБ, знакомая из Ирпеня переехала жить в Дублин с мужем.

А ты всё скупаешь гнилые кирпичи, даже на английский забил. :(

Не у каждого же есть муж.
Егор
 
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