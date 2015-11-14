Тут и возразить нечего. Осталась надежда на теорию Трибеки о миграционном приросте киева. Но он уменьшился за год на треть
Что логично кстати, молодёжи физически меньше.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:33
Тут и возразить нечего. Осталась надежда на теорию Трибеки о миграционном приросте киева. Но он уменьшился за год на треть
Что логично кстати, молодёжи физически меньше.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 23:59
Днем в субботу, 31 марта, на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации произошел пожар, сообщает пресс-служба управления ГСЧС Киева.
Захар как раз был в районе ЖК Вонючка, как он выражается, присматривал себе новую квартиру (вторую в этом комплексе).
Совпадение? Не думаю (с)
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