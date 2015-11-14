А ты всё скупаешь гнилые кирпичи, даже на английский забил.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:27
А ты всё скупаешь гнилые кирпичи, даже на английский забил.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:31
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:33
Тут и возразить нечего. Осталась надежда на теорию Трибеки о миграционном приросте киева. Но он уменьшился за год на треть
Что логично кстати, молодёжи физически меньше.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:59
Днем в субботу, 31 марта, на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации произошел пожар, сообщает пресс-служба управления ГСЧС Киева.
Захар как раз был в районе ЖК Вонючка, как он выражается, присматривал себе новую квартиру (вторую в этом комплексе).
Совпадение? Не думаю (с)
Додано: Пон 02 кві, 2018 08:21
Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп
можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим
реклама
|