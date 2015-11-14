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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 746747748749750>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:33

Тут и возразить нечего. Осталась надежда на теорию Трибеки о миграционном приросте киева. Но он уменьшился за год на треть :(
Что логично кстати, молодёжи физически меньше.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:59

Днем в субботу, 31 марта, на насосной станции первого подъема Бортнической станции аэрации произошел пожар, сообщает пресс-служба управления ГСЧС Киева.


Захар как раз был в районе ЖК Вонючка, как он выражается, присматривал себе новую квартиру (вторую в этом комплексе).


Совпадение? Не думаю (с)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:21

Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп

Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп

Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим


«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:16

  kingkongovets написав:
Xenon написав:Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп

Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим


«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.

цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить :P
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар

Інтєрєсно узнать мисль по поводу учотки Первий, сікачому в під"їздах хрущів.
Теж негодує?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 кві, 2018 09:23, всього редагувалось 3 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:19

  kingkongovets написав:
Xenon написав:Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп

Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим


«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

Шашкорубающий вы наш - или ККЦ заблудился в трёх соснах?
Зображення
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:25

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:
Xenon написав:Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп
Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrushchevki-zarabatyvayut-na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим


«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

Шашкорубающий вы наш - или ККЦ заблудился в трёх соснах?
Зображення
Зображення

кучу сторітєльного мусора, мабуть алконавти із хрущіка насипали на тротуар
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Шашкорубающий вы наш - или ККЦ заблудился в трёх соснах?

Неужели это хрущ на фото?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:30

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
Xenon написав:Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп

Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим


«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.

цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить :P
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар

Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:39

  zahar_ написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.

цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить :P
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар

Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.

Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.
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