Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу; а можно собраться и сделать чтото самим
«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ. що, виявляється в клубняках можна жить і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар
Інтєрєсно узнать мисль по поводу учотки Первий, сікачому в під"їздах хрущів. Теж негодує?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 кві, 2018 09:23, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу; а можно собраться и сделать чтото самим
«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
Шашкорубающий вы наш - или ККЦ заблудился в трёх соснах?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу; а можно собраться и сделать чтото самим
«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
Шашкорубающий вы наш - или ККЦ заблудился в трёх соснах?
кучу сторітєльного мусора, мабуть алконавти із хрущіка насипали на тротуар
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу; а можно собраться и сделать чтото самим
«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ. що, виявляється в клубняках можна жить і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар
Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ. що, виявляється в клубняках можна жить і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар
Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.