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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:48

  Егор написав:Вот, кстати, стритвью на дом в Берлине, где живет Ангела Меркель. Её квартира на верхнем 4-м этаже.
https://www.google.com.ua/maps/@52.5202 ... 312!8i6656

Просто Ангела давно уже свой подъезд не обсикивает. Орднунг!
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:50

  airmax78 написав:
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.

наприклад, де це таке є
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
Xenon написав:Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп

[quote]Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора
https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore


можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;
а можно собраться и сделать чтото самим


«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді. [/quote]

владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом
сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара
нескладухи детектед
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:57

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.

Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.

А че не так? Все отремонтировано. ЧЕ ВАМ БАЛОВАНОМУ НЕ НРАВИТСЯ?Зображення

800 000 грн и Вы можете с чувством гордости каждый день ходить по отремонтированому ПАРАДНОМУ!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:57

  kingkongovets написав:владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом
сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара
нескладухи детектед

там сказано, що скидають в мусорні баки будинку (а не в свої согласно договора).
подписать то могуть, як і свій мусор подкидать жильцам
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 кві, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:58

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  flyman написав:написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.

цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить :P
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар

Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.

Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.

Вы просто меряете всё по себе. В этом ваша пролема. Вы в этом плане какой-то зашореный.
Да и молодёжь из этого хрущка вам "кукиш" показывают https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore
“Мы создали бюджет двора. Сбрасываемся по 100 грн с квартиры каждый месяц. Но никакой обязаловки нет. Всего у нас 160 квартир, а дают те, кто хочет и может — примерно половина жильцов. Бабушек не трогаем, а молодежь и сама не против. Сто гривен для них — это три чашки кофе”, — говорит Александр.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 02 кві, 2018 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:05

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  flyman написав:написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.

цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить :P
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар

Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.

Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.

в хрущах много матерей одиночек, с пониженой социальной ответственностью... может в этом секрет?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:там сказано, що скидають в мусорні баки будинку (а не в свої согласно договора).
подписать то могуть, як і свій мусор подкидать жильцам

Ви уявляєте, скільки супермаркет може згенерувати сміття за день? Якби його "підкидали" в баки будинку, там була б перманентна піраміда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом
сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара
нескладухи детектед

там сказано, що скидають в мусорні баки будинку (а не в свої согласно договора).
подписать то могуть, як і свій мусор подкидать жильцам


неа, там сказано шо «весь мусор они выбрасывают в четыре мусорных баках во дворе», инициациатива по сортировке мусора конечно похвальна, но для начала не мешало бы разобраться почему на весь дом киевкоммунсервис выделяет всего 4 контейнера
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:16

  flyman написав:
  airmax78 написав:
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.

наприклад, де це таке є

Стопудов возле гулливера.
Но я ещё такой лафы не нашёл. Но найду! И сталинку!
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