flyman написав: kingkongovets написав: Xenon написав: Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп



[quote]Как жители xрущевки на Дарнице зарабатывают на сортировке мусора

https://bzh.life/gorod/kak-zhiteli-hrus ... -na-musore

Немного оффтопа о "зраде/перемоге" и тп[quote]



можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу;

«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»



написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді. [/quote]



владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом

сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара

