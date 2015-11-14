Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.
наприклад, де це таке є
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
можно сидеть на лавочке/интернетах и вопеть что ЖЕК должен то и сё, Кличко должен покрасить подъезд, а сын Порошенко перестать обсыкать лестницу; а можно собраться и сделать чтото самим
«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді. [/quote]
владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара нескладухи детектед
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zahar_ написав:Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.
А че не так? Все отремонтировано. ЧЕ ВАМ БАЛОВАНОМУ НЕ НРАВИТСЯ?
800 000 грн и Вы можете с чувством гордости каждый день ходить по отремонтированому ПАРАДНОМУ!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
kingkongovets написав:владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара нескладухи детектед
там сказано, що скидають в мусорні баки будинку (а не в свої согласно договора). подписать то могуть, як і свій мусор подкидать жильцам
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 кві, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ. що, виявляється в клубняках можна жить і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар
Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.
“Мы создали бюджет двора. Сбрасываемся по 100 грн с квартиры каждый месяц. Но никакой обязаловки нет. Всего у нас 160 квартир, а дают те, кто хочет и может — примерно половина жильцов. Бабушек не трогаем, а молодежь и сама не против. Сто гривен для них — это три чашки кофе”, — говорит Александр.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 02 кві, 2018 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ. що, виявляється в клубняках можна жить і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар
Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.
в хрущах много матерей одиночек, с пониженой социальной ответственностью... может в этом секрет?
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kingkongovets написав:владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара нескладухи детектед
там сказано, що скидають в мусорні баки будинку (а не в свої согласно договора). подписать то могуть, як і свій мусор подкидать жильцам
неа, там сказано шо «весь мусор они выбрасывают в четыре мусорных баках во дворе», инициациатива по сортировке мусора конечно похвальна, но для начала не мешало бы разобраться почему на весь дом киевкоммунсервис выделяет всего 4 контейнера
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.