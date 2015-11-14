Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.
наприклад, де це таке є
Ага. Счас же. Аирмаксу абы шо ляпнуть с умным видом. Пусть найдёт новостройку за 500 долл м2 где купив объект можно сразу делать ремонт в пешей доступности к м. Дарница.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»
либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит
написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ. що, виявляється в клубняках можна жить і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар[/quote] Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.[/quote] Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.[/quote] Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт? А где жить все это время? В аренде в том же хруще?
Сменим направление? Електронне декларування спровокувало зростання операцій з нерухомістю
Офіційні статистичні дані за 2017 рік підтвердили зростання кількості угод з нерухомістю. Аналітики пояснюють таку картину зовсім не зростанням рівня життя, а низкою інших факторів. Лідером ринку з продажу традиційно виступає Київ. У минулому році в Києві було здійснено 61320 транзакцій. В середньому кожен місяць в столиці продавалося 5110 квартир, що в порівнянні з 2016 роком на 3,9% більше. Експерти ринку нерухомості звертають увагу на те, як в українському ринку житла аномально крупно виглядає сегмент дарування:
-2014 рік 90618 договорів дарування; -2015 рік 92255 договору дарування; -2016 рік 107693 договору дарування; -2017 рік 118069 договорів дарування. «В Україні налічується близько 300 тисяч чиновників. Приблизно третина з них «сидить» на фінансових потоках. Саме ця частина чиновників до заповнення декларацій змушена була терміново провести операції з переоформлення свого нерухомого майна. Природно, значна частина нерухомості була «подарована» родичам і близьким людям. Якраз на це і вказує зростання на 10% кількості дарувань в цілому по країні», — упевнений Андрій Гусельников.
kingkongovets написав:владельцы нежилых помещений заключают договоры на вывоз мусора не через жек, а напрямую с киевкоммунсервисом сказки о том, шо последний мог подписать договоры с супермаркетом, двумя пивными магазинами и еще какими то предприятиями всего на 4 контейнера в день (4 куба) рассчитаны разве шо на тебя и захара нескладухи детектед
там сказано, що скидають в мусорні баки будинку (а не в свої согласно договора). подписать то могуть, як і свій мусор подкидать жильцам
неа, там сказано шо «весь мусор они выбрасывают в четыре мусорных баках во дворе», инициациатива по сортировке мусора конечно похвальна, но для начала не мешало бы разобраться почему на весь дом киевкоммунсервис выделяет всего 4 контейнера
А почему не может быть 4 бака во дворе? А "супермаркет" это фора. Первый по Тампере часто ездит - пусть вам раскажет какой "Фора" супермаркет.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 02 кві, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Iskander написав:Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт? А где жить все это время? В аренде в том же хруще?
все просто. вся жизнь в хруще, или 2 года аренды и хрущ вспоминаете не злым тихим словом.
Каждому свое. Но даже Захар уже один раз слил спадщину и влошился в воздух ненавистного скворечника. Сейчас пытается слить хрущик с библиотекой.
Не верьте словам. Смотрите на действия
А что тут такого - "Сейчас пытается слить хрущик с библиотекой"? Нынче планируется - продать 3к прелесть и купить одну квартиру для жизни и ещё одну гостинку под сдачу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.