Додано: Пон 02 кві, 2018 10:44

airmax78 написав: «В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»



либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит «В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.що, виявляється в клубняках можна житьі теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар[/quote]Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.[/quote]Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.[/quote]Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт?А где жить все это время? В аренде в том же хруще?