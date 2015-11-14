Ага. Счас же.
Аирмаксу абы шо ляпнуть с умным видом. Пусть найдёт новостройку за 500 долл м2 где купив объект можно сразу делать ремонт в пешей доступности к м. Дарница.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41
Ага. Счас же.
Аирмаксу абы шо ляпнуть с умным видом. Пусть найдёт новостройку за 500 долл м2 где купив объект можно сразу делать ремонт в пешей доступности к м. Дарница.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:44
написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.
цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар[/quote]
Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.[/quote]
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.[/quote]
Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт?
А где жить все это время? В аренде в том же хруще?
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:50
все просто. вся жизнь в хруще, или 2 года аренды и хрущ вспоминаете не злым тихим словом.
Каждому свое. Но даже Захар уже один раз слил спадщину и влошился в воздух ненавистного скворечника.
Сейчас пытается слить хрущик с библиотекой.
Не верьте словам. Смотрите на действия
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:38
Сменим направление?
Електронне декларування спровокувало зростання операцій з нерухомістю
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:38
мотивационные плакаты для Тампере
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:42
пан Фейслес недавно писав, що українські чиновники майже не впливають на КРЖН.
Забудькуватий і короткозорий пан Фейслес, який оцінює рівень КРЖН за ЗП своїх ІТшних знайомих )))
Фейслес, а за скільки теплоінженер Юра_ купив 3к совкопанель в 2013?
За 110 000 дол чи 105 00 дол?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
stryzhko написав:
Долярчик написав:
я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?
%%%%%%%%%%
На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $
%%%%%%%%%%%
...добре,а де це все тримати рік? - на сходовій клітці?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... чому мої пости так злісно труть? - про кухні - це ж трохи по темі гілки!!!!!!!!!!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 11:52
Тому що флудьор:
404. Сторінка не знайдена
Вибачте, але знайти потрібну Вам сторінку не вдалося.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 кві, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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