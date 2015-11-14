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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 748749750751>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:41

  flyman написав:
  airmax78 написав:
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.

наприклад, де це таке є

Ага. Счас же.
Аирмаксу абы шо ляпнуть с умным видом. Пусть найдёт новостройку за 500 долл м2 где купив объект можно сразу делать ремонт в пешей доступности к м. Дарница.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:44

  airmax78 написав:«В доме находятся аптека, супермаркет, два пивных магазина и частные предприятия. Все они выносят мусор в четыре бака во дворе.»

либо аптека, супермаркет, пивные магазины и частные предприятия расположены в жилом фонде, либо кто то трындит

написано що сміття вони скидають в баки хрущівки, а не те що вони в жилому фонді.

цікаво, чому пєрдак пігорів у ККЦ.
що, виявляється в клубняках можна жить :P
і теорія "убітого шлака с алконавтами сасєдями" летить в Тартар[/quote]
Это у местных шлаковобов клубные дома фу-фу-фу, а для покупателей у которых денег впритык и надо сразу жить клубные дома самое оно. И социальный портрет жильцов там постепенно меняется в лучшую сторону. Так как забулдыгам покупают квартиры в Катюжанке, а иные упоротые жильцы уходят в мир иной. И их квартиры продают спадкоемци адекватным людям.[/quote]
Не верю я, что адекватный человек может отвалить даже по 500 баксов за метр хруща, когда по этой же цене в этом же районе можно купить новострой. Что-то вы не договариваете.[/quote]
Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт?
А где жить все это время? В аренде в том же хруще?
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:50

  Iskander написав:Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт?
А где жить все это время? В аренде в том же хруще?


все просто. вся жизнь в хруще, или 2 года аренды и хрущ вспоминаете не злым тихим словом.
:mrgreen:

Каждому свое. Но даже Захар уже один раз слил спадщину и влошился в воздух ненавистного скворечника.
Сейчас пытается слить хрущик с библиотекой.

Не верьте словам. Смотрите на действия :D
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:38

Сменим направление?
Електронне декларування спровокувало зростання операцій з нерухомістю
Офіційні статистичні дані за 2017 рік підтвердили зростання кількості угод з нерухомістю. Аналітики пояснюють таку картину зовсім не зростанням рівня життя, а низкою інших факторів. Лідером ринку з продажу традиційно виступає Київ. У минулому році в Києві було здійснено 61320 транзакцій. В середньому кожен місяць в столиці продавалося 5110 квартир, що в порівнянні з 2016 роком на 3,9% більше. Експерти ринку нерухомості звертають увагу на те, як в українському ринку житла аномально крупно виглядає сегмент дарування:

-2014 рік 90618 договорів дарування;
-2015 рік 92255 договору дарування;
-2016 рік 107693 договору дарування;
-2017 рік 118069 договорів дарування.
«В Україні налічується близько 300 тисяч чиновників. Приблизно третина з них «сидить» на фінансових потоках. Саме ця частина чиновників до заповнення декларацій змушена була терміново провести операції з переоформлення свого нерухомого майна. Природно, значна частина нерухомості була «подарована» родичам і близьким людям. Якраз на це і вказує зростання на 10% кількості дарувань в цілому по країні», — упевнений Андрій Гусельников.
https://1news.com.ua/tsikave/elektronne-deklaruvannya-sprovokuvalo-zrostannya-operatsiy-z-neruhomistyu.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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  Serg-ik написав:Сменим направление?
Електронне декларування спровокувало зростання операцій з нерухомістю
Офіційні статистичні дані за 2017 рік підтвердили зростання кількості угод з нерухомістю. Аналітики пояснюють таку картину зовсім не зростанням рівня життя, а низкою інших факторів. Лідером ринку з продажу традиційно виступає Київ. У минулому році в Києві було здійснено 61320 транзакцій. В середньому кожен місяць в столиці продавалося 5110 квартир, що в порівнянні з 2016 роком на 3,9% більше. Експерти ринку нерухомості звертають увагу на те, як в українському ринку житла аномально крупно виглядає сегмент дарування:

-2014 рік 90618 договорів дарування;
-2015 рік 92255 договору дарування;
-2016 рік 107693 договору дарування;
-2017 рік 118069 договорів дарування.
«В Україні налічується близько 300 тисяч чиновників. Приблизно третина з них «сидить» на фінансових потоках. Саме ця частина чиновників до заповнення декларацій змушена була терміново провести операції з переоформлення свого нерухомого майна. Природно, значна частина нерухомості була «подарована» родичам і близьким людям. Якраз на це і вказує зростання на 10% кількості дарувань в цілому по країні», — упевнений Андрій Гусельников.
https://1news.com.ua/tsikave/elektronne-deklaruvannya-sprovokuvalo-zrostannya-operatsiy-z-neruhomistyu.html


пан Фейслес недавно писав, що українські чиновники майже не впливають на КРЖН.
Забудькуватий і короткозорий пан Фейслес, який оцінює рівень КРЖН за ЗП своїх ІТшних знайомих ))) :mrgreen: :wink:

  Faceless написав:Вести с полей - на Кловском спуске (кажется 18 дом) куплена 3к за 80 куе. Метраж уточню позже

Фейслес, а за скільки теплоінженер Юра_ купив 3к совкопанель в 2013?
За 110 000 дол чи 105 00 дол?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stryzhko написав:
Долярчик написав:
я от думаю, може то не треба вільну гривню кидати на депостовпчики до літа, а ВЖЕ хом'ячити "нікому непотрібного"?
... хто як діє?
%%%%%%%%%%
На Вашому місці я б конвертував вільну гривню в плитку,ламінат, техніку, сантехніку, меблі))) Ціни досить часто переганяють курс $
%%%%%%%%%%%
...добре,а де це все тримати рік? - на сходовій клітці? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 41396.html
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... чому мої пости так злісно труть? - про кухні - це ж трохи по темі гілки!!!!!!!!!!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:52

  Долярчик написав:чому мої пости так злісно труть? - про кухні - це ж трохи по темі гілки!


Тому що флудьор:

  Долярчик написав:...як мають виглядати кухні для орендарів, щоб можна було побільше бабла зрубати? - може так:
https://dom.ria.com/uk/realty-dolgosroc ... 41396.html


404. Сторінка не знайдена
Вибачте, але знайти потрібну Вам сторінку не вдалося.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 кві, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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