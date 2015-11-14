попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?
полуподвал Человека мухи для жизни ?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 12:30
попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?
полуподвал Человека мухи для жизни ?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:37
Это если есть ещё минимум 6000*24=5500$ на аренду + $10К на ремонт.
Т.е. Ещё минимум половина стоимости
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:39
Первый
Флюй за 10тку прелецть не продаст.
Там же уже море бабла в ремонт сральни вбухано!
+30% минимум - 10400! а если добавить услуги рыл по всем объектам - то однозначно для жизни - к Ваську в Березань к грубе! Глыняни полы и Кадет 84г.в почти не ржавый на ЛТ номерах прилагаются!
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 02 кві, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:39
Поддерживаю! Нечего кормить Петю платами за коммуналь своей квартиры, пусть это станет проблемой его электората из числа арендаторов.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:44
Понятное дело что продав 3к в клубном доме 4к в "ГП 30-32" не купишь.
У нас запросы попроще.
Вам для справки.
В прошлом году гостинки на Лесном были по 15 куе. После того как продастся прелесть имхо гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 02 кві, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:48
Фантастическмй персонаж
Уже на лыжах, чтоб свинтить с парадиза к ненавистным шаромыгам, но продолжает воспевать прелесть.
В библиотэке то 100% припрятана скирда от очередной спадщины
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:48
Гм... судя по озвученным ценам, пост был написан в 2020м или в 2021м
Вообще-то панельная треха на Трое примерно равна по цене двум гостинкам-малогабариткам на Лесном + 2-3 куе. Думаете выставляться за 28?
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 02 кві, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:50
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:57
слить не может - вот и воспевает.
только сольет - бегом всеми копытами в бетон скворешника от шаромыг.
с другой стороны - через 3 года но дошло
эх, копийчужки, наипал Вас Захар
Еще раз - смотрите по действиям, а не по сладким речам.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:58
Жир! 10 таких гостинок и можно смело ехать на Мальдивы!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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