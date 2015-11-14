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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:30

  hume написав:
  zahar_ написав:Нынче планируется - продать 3к прелесть и купить одну квартиру для жизни и ещё одну гостинку под сдачу.

Я смотрю эксперт в лэндлорды метит. :)

По Трибеке Захара можно будет записать в пересичные с 10тью квартирами.


попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?

полуподвал Человека мухи для жизни :shock: ?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:37

  Первый написав:
  Iskander написав:Готового? Или с поставкой через 2 года? А потом ещё полгода и пачка денег на ремонт?
А где жить все это время? В аренде в том же хруще?


все просто. вся жизнь в хруще, или 2 года аренды и хрущ вспоминаете не злым тихим словом.
:mrgreen:

Каждому свое. Но даже Захар уже один раз слил спадщину и влошился в воздух ненавистного скворечника.
Сейчас пытается слить хрущик с библиотекой.

Не верьте словам. Смотрите на действия :D

Это если есть ещё минимум 6000*24=5500$ на аренду + $10К на ремонт.
Т.е. Ещё минимум половина стоимости
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:39

Первый
Флюй за 10тку прелецть не продаст.
Там же уже море бабла в ремонт сральни вбухано!
+30% минимум - 10400! а если добавить услуги рыл по всем объектам - то однозначно для жизни - к Ваську в Березань к грубе! Глыняни полы и Кадет 84г.в почти не ржавый на ЛТ номерах прилагаются!
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 02 кві, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:39

  zahar_ написав:Нынче планируется - продать 3к прелесть и купить одну квартиру для жизни и ещё одну гостинку под сдачу.

Поддерживаю! Нечего кормить Петю платами за коммуналь своей квартиры, пусть это станет проблемой его электората из числа арендаторов. :idea:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:44

  Первый написав:
  hume написав:
  zahar_ написав:Нынче планируется - продать 3к прелесть и купить одну квартиру для жизни и ещё одну гостинку под сдачу.

Я смотрю эксперт в лэндлорды метит. :)

По Трибеке Захара можно будет записать в пересичные с 10тью квартирами.


попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?

полуподвал Человека мухи для жизни :shock: ?

Понятное дело что продав 3к в клубном доме 4к в "ГП 30-32" не купишь.
У нас запросы попроще.
Вам для справки.
В прошлом году гостинки на Лесном были по 15 куе. После того как продастся прелесть имхо гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 02 кві, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:48

  Первый написав:[
попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?

полуподвал Человека мухи для жизни :shock: ?

Фантастическмй персонаж :D
Уже на лыжах, чтоб свинтить с парадиза к ненавистным шаромыгам, но продолжает воспевать прелесть.
В библиотэке то 100% припрятана скирда от очередной спадщины
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:48

  zahar_ написав:В прошлом году гостинки на Лесном были по 15 куе. Пока продастся прелесть гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.

Гм... судя по озвученным ценам, пост был написан в 2020м или в 2021м
Вообще-то панельная треха на Трое примерно равна по цене двум гостинкам-малогабариткам на Лесном + 2-3 куе. Думаете выставляться за 28? :shock:
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 02 кві, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:50

  zahar_ написав:В прошлом году гостинки на Лесном были по 15 куе. После того как продастся прелесть имхо гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:57

  hume написав:
  Первый написав:[
попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?

полуподвал Человека мухи для жизни :shock: ?

Фантастическмй персонаж :D
Уже на лыжах, чтоб свинтить с парадиза к ненавистным шаромыгам, но продолжает воспевать прелесть.
В библиотэке то 100% припрятана скирда от очередной спадщины

слить не может - вот и воспевает. :mrgreen:

только сольет - бегом всеми копытами в бетон скворешника от шаромыг.

с другой стороны - через 3 года но дошло :D
эх, копийчужки, наипал Вас Захар :D

Еще раз - смотрите по действиям, а не по сладким речам.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:58

  zahar_ написав:имхо гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.

Жир! 10 таких гостинок и можно смело ехать на Мальдивы! 8)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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