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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 749750751752

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:12

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:имхо гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.

Жир! 10 таких гостинок и можно смело ехать на Мальдивы! 8)



Не, 10 гостинок это всего 40000 грн.

Нужно хотябы 15-20 гостинок.

Но черный риелтор Захар сможет найти и вывезти в лес 15-20 семей алкоголиков/пенсов, или организовать для них какую-то секту чтобы они сами квартиры ему переотписывали.


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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:37

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забрел я тут, от безделья, на Домик. И прям удивился, что оказывается мой зассаный совкошлак не так уж далек от новостроя Патриотики :D -
"Хто може підказати: біля квартири скрутили світильник.!!! Темно.!!!
До кого звертатись ? ?
Піднімалася по східцях недавно 2 секція , всі світильники вище третього поверху відсутні..
На поверхах теж багато такого."
"...в первой тоже с мясом вырваны... я все равно по лестнице хожу т.к на лифт очередь .как в мавзолей "
"В 1й секции работает 2 лифта из 3х.
Грузовой постоянно ломается.
Иногда приходится ждать по 10-15 минут вечером."
Зато не хрущ... :mrgreen:
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