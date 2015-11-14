Не, 10 гостинок это всего 40000 грн.
Нужно хотябы 15-20 гостинок.
Но черный риелтор Захар сможет найти и вывезти в лес 15-20 семей алкоголиков/пенсов, или организовать для них какую-то секту чтобы они сами квартиры ему переотписывали.
Кстати:
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:12
Не, 10 гостинок это всего 40000 грн.
Нужно хотябы 15-20 гостинок.
Но черный риелтор Захар сможет найти и вывезти в лес 15-20 семей алкоголиков/пенсов, или организовать для них какую-то секту чтобы они сами квартиры ему переотписывали.
Кстати:
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Забрел я тут, от безделья, на Домик. И прям удивился, что оказывается мой зассаный совкошлак не так уж далек от новостроя Патриотики -
"Хто може підказати: біля квартири скрутили світильник.!!! Темно.!!!
До кого звертатись ? ?
Піднімалася по східцях недавно 2 секція , всі світильники вище третього поверху відсутні..
На поверхах теж багато такого."
"...в первой тоже с мясом вырваны... я все равно по лестнице хожу т.к на лифт очередь .как в мавзолей "
"В 1й секции работает 2 лифта из 3х.
Грузовой постоянно ломается.
Иногда приходится ждать по 10-15 минут вечером."
Зато не хрущ...
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