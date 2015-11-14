Не, 10 гостинок это всего 40000 грн.
Нужно хотябы 15-20 гостинок.
Но черный риелтор Захар сможет найти и вывезти в лес 15-20 семей алкоголиков/пенсов, или организовать для них какую-то секту чтобы они сами квартиры ему переотписывали.
Кстати:
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:12
Не, 10 гостинок это всего 40000 грн.
Нужно хотябы 15-20 гостинок.
Но черный риелтор Захар сможет найти и вывезти в лес 15-20 семей алкоголиков/пенсов, или организовать для них какую-то секту чтобы они сами квартиры ему переотписывали.
Кстати:
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Забрел я тут, от безделья, на Домик. И прям удивился, что оказывается мой зассаный совкошлак не так уж далек от новостроя Патриотики -
"Хто може підказати: біля квартири скрутили світильник.!!! Темно.!!!
До кого звертатись ? ?
Піднімалася по східцях недавно 2 секція , всі світильники вище третього поверху відсутні..
На поверхах теж багато такого."
"...в первой тоже с мясом вырваны... я все равно по лестнице хожу т.к на лифт очередь .как в мавзолей "
"В 1й секции работает 2 лифта из 3х.
Грузовой постоянно ломается.
Иногда приходится ждать по 10-15 минут вечером."
Зато не хрущ...
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шота никто еще не запостил...
В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева
https://news.finance.ua/ru/news/-/42375 ... chki-kieva
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:35
продавани вийшли із зимної сплячки,
кат бомбера шас покаже ОШ і ЯЗ
растішкам напрячься
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:40
Amat
интересно вот что:
трёхи и 4 комнаты-дороже однух??? Правда?
я вижу только 1 объяснение: нет денег на доплату.
разъезжаться из трёхи надо ( родителям и повзрослевшим детям), а денег на доплату-нет.
Продать старую трёху и купить новую-хочется, а денег на ремонт нет.
количество предлагаемых к продаже квартир на вторичном рынке Киева – в 22614 единиц жилья не рекорд. Помнится было 50-60 тыс на вторичке. Не рвётся народ продавать ( обновлять) жильё.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
захар_&"семейный совет"?
за винтажную 3к"с библиотекой" в уютном клубняке хочеЦЦа гостинку на Лесном под аренду и для себя домик с грубой в ипенях Березани рядом с "рейковый транспорт"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:10
Думаю, тут дело в том, что на статистику по однокомнатным квартирам влияет огромное количество недорогих домов с одно- и двухкомнатными квартирами, например, хрущевки. Четырехкомнатные квартиры чаще находятся в сравнительно более дорогих домах, поэтому такая статистика. В этих же домах есть и однокомнатные но их по количеству меньше, чем однокомнатных в самом дешевом сегменте, которые тянут общую цену за м2 вниз. То есть, чисто количественно, дешевых однокомнатных больше, чем дорогих однокомнатных. А дорогих четырехкомнатных больше, чем дешевых.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:39
Ціни КРЖН продовжують падати.
Все за планом.
"Рост предложения сказался и на средней стоимости вторичного жилья в Киеве. В марте она снизилась на 1,4% до 1212 долл. США/кв. м.
За год, с марта 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,4%.
В марте средние цены на квартиры снизились во всех районах Киева"
Тому - новобуди теж або подешевшають, або.... зупиняться.
_________
До речі:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркаде понизили кредитный рейтинг.
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