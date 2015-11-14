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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 750751752753>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:12

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:имхо гостинку можно будет подыскать срочной продаже за 12 куе.

Жир! 10 таких гостинок и можно смело ехать на Мальдивы! 8)



Не, 10 гостинок это всего 40000 грн.

Нужно хотябы 15-20 гостинок.

Но черный риелтор Захар сможет найти и вывезти в лес 15-20 семей алкоголиков/пенсов, или организовать для них какую-то секту чтобы они сами квартиры ему переотписывали.


Кстати:
https://focus.ua/money/393776/
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забрел я тут, от безделья, на Домик. И прям удивился, что оказывается мой зассаный совкошлак не так уж далек от новостроя Патриотики :D -
"Хто може підказати: біля квартири скрутили світильник.!!! Темно.!!!
До кого звертатись ? ?
Піднімалася по східцях недавно 2 секція , всі світильники вище третього поверху відсутні..
На поверхах теж багато такого."
"...в первой тоже с мясом вырваны... я все равно по лестнице хожу т.к на лифт очередь .как в мавзолей "
"В 1й секции работает 2 лифта из 3х.
Грузовой постоянно ломается.
Иногда приходится ждать по 10-15 минут вечером."
Зато не хрущ... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шота никто еще не запостил...

В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева
https://news.finance.ua/ru/news/-/42375 ... chki-kieva
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:35

  Amat написав:Шота никто еще не запостил...

В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева
https://news.finance.ua/ru/news/-/42375 ... chki-kieva

продавани вийшли із зимної сплячки,
кат бомбера шас покаже ОШ і ЯЗ
растішкам напрячься :mrgreen:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:40

Amat
интересно вот что:
Динамика стоимости квартир по количеству комнат:
однокомнатные квартиры – снижение на 1,7% до 1145 долл./кв. м;
двухкомнатные квартиры – снижение на 2,1% до 1242 долл./кв. м;
трехкомнатные квартиры – снижение на 0,4% до 1219 долл./кв. м;
четырехкомнатные квартиры – снижение на 0,3% до 1320 долл./кв. м.

трёхи и 4 комнаты-дороже однух??? Правда?
я вижу только 1 объяснение: нет денег на доплату.
разъезжаться из трёхи надо ( родителям и повзрослевшим детям), а денег на доплату-нет.
Продать старую трёху и купить новую-хочется, а денег на ремонт нет.

количество предлагаемых к продаже квартир на вторичном рынке Киева – в 22614 единиц жилья не рекорд. Помнится было 50-60 тыс на вторичке. Не рвётся народ продавать ( обновлять) жильё.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:я вижу только 1 объяснение: нет денег на доплату.разъезжаться из трёхи надо ( родителям и повзрослевшим детям), а денег на доплату-нет.Продать старую трёху и купить новую-хочется, а денег на ремонт нет.

захар_&"семейный совет"?
за винтажную 3к"с библиотекой" в уютном клубняке хочеЦЦа гостинку на Лесном под аренду и для себя домик с грубой в ипенях Березани рядом с "рейковый транспорт"... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:10

  Serg-ik написав:Amat
интересно вот что:
Динамика стоимости квартир по количеству комнат:
однокомнатные квартиры – снижение на 1,7% до 1145 долл./кв. м;
двухкомнатные квартиры – снижение на 2,1% до 1242 долл./кв. м;
трехкомнатные квартиры – снижение на 0,4% до 1219 долл./кв. м;
четырехкомнатные квартиры – снижение на 0,3% до 1320 долл./кв. м.

трёхи и 4 комнаты-дороже однух??? Правда?
я вижу только 1 объяснение: нет денег на доплату.
разъезжаться из трёхи надо ( родителям и повзрослевшим детям), а денег на доплату-нет.


Думаю, тут дело в том, что на статистику по однокомнатным квартирам влияет огромное количество недорогих домов с одно- и двухкомнатными квартирами, например, хрущевки. Четырехкомнатные квартиры чаще находятся в сравнительно более дорогих домах, поэтому такая статистика. В этих же домах есть и однокомнатные но их по количеству меньше, чем однокомнатных в самом дешевом сегменте, которые тянут общую цену за м2 вниз. То есть, чисто количественно, дешевых однокомнатных больше, чем дорогих однокомнатных. А дорогих четырехкомнатных больше, чем дешевых.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:39

  Amat написав:Шота никто еще не запостил...

В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева
https://news.finance.ua/ru/news/-/42375 ... chki-kieva

Ціни КРЖН продовжують падати.
Все за планом.
"Рост предложения сказался и на средней стоимости вторичного жилья в Киеве. В марте она снизилась на 1,4% до 1212 долл. США/кв. м.

За год, с марта 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,4%.

В марте средние цены на квартиры снизились во всех районах Киева"
Тому - новобуди теж або подешевшають, або.... зупиняться. :cry:
_________
До речі:
http://www.globalpropertyguide.com/Euro ... e-10-years
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:Шота никто еще не запостил...

В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева


Кстати, на OLX заметил много предложений за последнюю неделю по Оболони... под грифом СРОЧНО!
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркаде понизили кредитный рейтинг.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/31794/
http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history/21/8/
Vlad442
 
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