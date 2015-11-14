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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 750751752753

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Аркаде понизили кредитный рейтинг.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/31794/
http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history/21/8/
А должны были ввести временную администрацию.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:А должны были ввести временную администрацию.

"Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет"(с)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:09

  Чукча2 написав:
  Amat написав:Шота никто еще не запостил...

В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева


Кстати, на OLX заметил много предложений за последнюю неделю по Оболони... под грифом СРОЧНО!

Гы. Что-то Джи_Пи потерялсО. Бегает по просмотрам наверное чтобы успеть купить 2к в пешей досягаемости к метро с евроремонтом за 60 куе. А то неровен час подорожает. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:24

  Первый написав:
  hume написав:
  Первый написав:[
попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку.
это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?

полуподвал Человека мухи для жизни :shock: ?

Фантастическмй персонаж :D
Уже на лыжах, чтоб свинтить с парадиза к ненавистным шаромыгам, но продолжает воспевать прелесть.
В библиотэке то 100% припрятана скирда от очередной спадщины

слить не может - вот и воспевает. :mrgreen:

только сольет - бегом всеми копытами в бетон скворешника от шаромыг.

По деньгам первичка 2к может получится только на ОКРЖН. Но там свои хапуги. Как только объект находятся недалеко от транспортных потоков (рейковий трнспорт и маршрутки) так эти хапуги цены взвинчивают.
Оптимально конечно было бы купить 2к хрущик на Лесном , который потом отселят и дадут новую двуху. Я так понимаю там же на Лесном.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:36

  Первый написав:
эх, копийчужки, наипал Вас Захар :D

Еще раз - смотрите по действиям, а не по сладким речам.

Чего это - "наипал Вас Захар". Готовое жильё в новостройках дешевеет.
Вон сержик приводил - КГС уже готовые трёхи по 46 куе продаёт в монолитно-каркасном деме.
Гы. Помню тут уня "шайбы кидал" что у пети шилюка готовая 2к на науки за 49 куе и надА брать.

"Всё приходит к тому кто умеет ждать" . "С"
А не слушает рыловских шаромыжных Аленеводов - скорА первичка пАдаражает. :mrgreen:
Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
Vlad442 написав:Аркаде понизили кредитный рейтинг.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/31794/
http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history/21/8/
А должны были ввести временную администрацию.

о стабильности в нашей стране

22.03.2017
На засіданні Рейтингового комітету агентства «Кредит-Рейтинг» прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АКБ «АРКАДА» від 17.03.2017.
В результаті оновлення було підвищено довгостроковий кредитний
рейтинг ПАТ АКБ «АРКАДА» до рівня uaВВВ+ з прогнозом рейтингу «стабільний» за Національною рейтинговою шкалою.

но проходит всего год и
21.03.2018
На засіданні Рейтингового комітету агентства «Кредит-Рейтинг» прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АКБ «АРКАДА» від 15.03.2018 - довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ АКБ «АРКАДА» інвестиційного рівня uaВВВ- з прогнозом рейтингу «стабільний» за Національною рейтинговою шкалою.

плюс меняется на минус. Долгосрок у нас-это чуть более полугода :D
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:04

Активисты? Пираты? или Как заработать на противодействии застройщикам, — блогер

Ваш покорный слуга много писал про проблему «титушек» и незаконных застроек, но было бы объективно затронуть и другую важную тему.

В Киеве, как всем известно, есть серьезная проблема — незаконные застройки. Компании-застройщики занимаются комплексом мероприятий по организации возведения многоквартирных домов (бизнес-центров, ТЦ и т.д.) до сдачи их в эксплуатацию. Как вы заметили за многие годы (обращаюсь к киевлянам), если застройщик уже запланировал в том или ином месте возвести объект, но на заборе уже появились плакаты, флаги активистов, то с вероятностью 90% строительная компания все-таки успешно построит дом. Эти компании, как известно, бывают разные — одни работают полностью законно, другие — не очень.

Застройщики, которые имеют все необходимые документы на строительство, сталкиваются иногда с двумя такими проблемами: 1) местные жители, которые часто выступают против возведения объекта возле их дома (или на «зеленой зоне»), искренне противостоят намерениям возвести объект и 2) организованные активисты. Если с жителями соседних домов все ясно, то с активистами — далеко не всегда.

Недавно узнал, что с некоторыми активистами у застройщиков существует возможность не просто ситуативно договориться, а даже сотрудничать на постоянной основе. В Киеве окреп класс «активистов-вымогателей», которые злоупотребляют темой противодействия застройщикам. Это очень печальное явление, которое превращает наши города в поле межплеменных разборок и на днях я решил спросить у своих подписчиков, друзей о фактах, которые им могли бы быть известны. Никого не хочу в чем-то обвинить, при передаче денег «свечку не держал», но пища для размышлений уже имеется. Судите сами:

...

По деньгам. :) Из того, что мне удалось выяснить, застройщик в Киеве готов отдать нечистоплотным активистам (вымогателям) от $100 000 до $300 000 за тишину на объекте. За возможность спокойно работать.

http://politolog.net/analytics/aktivist ... ty-bloger/

Кто опознает ыксперда на фотографиях? :D
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
Vlad442 написав:Аркаде понизили кредитный рейтинг.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/31794/
http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history/21/8/
А должны были ввести временную администрацию.

недавно понизили кредитный рейтинг Тесле, и что?
должны были ввести временную администрацию во главе с уней?
а при этом Маск не повесился а улыбается и доволен жизнью 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  KIM написав:Кто опознает ыксперда на фотографиях?

Неужели в белой кепочке и с красной папочкой? :?:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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