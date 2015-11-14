Ваш покорный слуга много писал про проблему «титушек» и незаконных застроек, но было бы объективно затронуть и другую важную тему.В Киеве, как всем известно, есть серьезная проблема — незаконные застройки. Компании-застройщики занимаются комплексом мероприятий по организации возведения многоквартирных домов (бизнес-центров, ТЦ и т.д.) до сдачи их в эксплуатацию. Как вы заметили за многие годы (обращаюсь к киевлянам), если застройщик уже запланировал в том или ином месте возвести объект, но на заборе уже появились плакаты, флаги активистов, то с вероятностью 90% строительная компания все-таки успешно построит дом. Эти компании, как известно, бывают разные — одни работают полностью законно, другие — не очень.Застройщики, которые имеют все необходимые документы на строительство, сталкиваются иногда с двумя такими проблемами: 1) местные жители, которые часто выступают против возведения объекта возле их дома (или на «зеленой зоне»), искренне противостоят намерениям возвести объект и 2) организованные активисты. Если с жителями соседних домов все ясно, то с активистами — далеко не всегда.Недавно узнал, что с некоторыми активистами у застройщиков существует возможность не просто ситуативно договориться, а даже сотрудничать на постоянной основе. В Киеве окреп класс «активистов-вымогателей», которые злоупотребляют темой противодействия застройщикам. Это очень печальное явление, которое превращает наши города в поле межплеменных разборок и на днях я решил спросить у своих подписчиков, друзей о фактах, которые им могли бы быть известны. Никого не хочу в чем-то обвинить, при передаче денег «свечку не держал», но пища для размышлений уже имеется. Судите сами:...По деньгам.Из того, что мне удалось выяснить, застройщик в Киеве готов отдать нечистоплотным активистам (вымогателям) от $100 000 до $300 000 за тишину на объекте. За возможность спокойно работать.