Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева
Кстати, на OLX заметил много предложений за последнюю неделю по Оболони... под грифом СРОЧНО!
Гы. Что-то Джи_Пи потерялсО. Бегает по просмотрам наверное чтобы успеть купить 2к в пешей досягаемости к метро с евроремонтом за 60 куе. А то неровен час подорожает.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:[ попытка продать прелесть с библиатекой за 30ку. это че за 30ку можно купить чтобы одна для жизни и гостинку за 20ку?
полуподвал Человека мухи для жизни ?
Фантастическмй персонаж Уже на лыжах, чтоб свинтить с парадиза к ненавистным шаромыгам, но продолжает воспевать прелесть. В библиотэке то 100% припрятана скирда от очередной спадщины
слить не может - вот и воспевает.
только сольет - бегом всеми копытами в бетон скворешника от шаромыг.
По деньгам первичка 2к может получится только на ОКРЖН. Но там свои хапуги. Как только объект находятся недалеко от транспортных потоков (рейковий трнспорт и маршрутки) так эти хапуги цены взвинчивают. Оптимально конечно было бы купить 2к хрущик на Лесном , который потом отселят и дадут новую двуху. Я так понимаю там же на Лесном.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Еще раз - смотрите по действиям, а не по сладким речам.
Чего это - "наипал Вас Захар". Готовое жильё в новостройках дешевеет. Вон сержик приводил - КГС уже готовые трёхи по 46 куе продаёт в монолитно-каркасном деме. Гы. Помню тут уня "шайбы кидал" что у пети шилюка готовая 2к на науки за 49 куе и надА брать.
"Всё приходит к тому кто умеет ждать" . "С" А не слушает рыловских шаромыжных Аленеводов - скорА первичка пАдаражает. Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
22.03.2017 На засіданні Рейтингового комітету агентства «Кредит-Рейтинг» прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АКБ «АРКАДА» від 17.03.2017. В результаті оновлення було підвищено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ АКБ «АРКАДА» до рівня uaВВВ+ з прогнозом рейтингу «стабільний» за Національною рейтинговою шкалою.
но проходит всего год и
21.03.2018 На засіданні Рейтингового комітету агентства «Кредит-Рейтинг» прийнято рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АКБ «АРКАДА» від 15.03.2018 - довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ АКБ «АРКАДА» інвестиційного рівня uaВВВ- з прогнозом рейтингу «стабільний» за Національною рейтинговою шкалою.
плюс меняется на минус. Долгосрок у нас-это чуть более полугода
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Активисты? Пираты? или Как заработать на противодействии застройщикам, — блогер
Ваш покорный слуга много писал про проблему «титушек» и незаконных застроек, но было бы объективно затронуть и другую важную тему.
В Киеве, как всем известно, есть серьезная проблема — незаконные застройки. Компании-застройщики занимаются комплексом мероприятий по организации возведения многоквартирных домов (бизнес-центров, ТЦ и т.д.) до сдачи их в эксплуатацию. Как вы заметили за многие годы (обращаюсь к киевлянам), если застройщик уже запланировал в том или ином месте возвести объект, но на заборе уже появились плакаты, флаги активистов, то с вероятностью 90% строительная компания все-таки успешно построит дом. Эти компании, как известно, бывают разные — одни работают полностью законно, другие — не очень.
Застройщики, которые имеют все необходимые документы на строительство, сталкиваются иногда с двумя такими проблемами: 1) местные жители, которые часто выступают против возведения объекта возле их дома (или на «зеленой зоне»), искренне противостоят намерениям возвести объект и 2) организованные активисты. Если с жителями соседних домов все ясно, то с активистами — далеко не всегда.
Недавно узнал, что с некоторыми активистами у застройщиков существует возможность не просто ситуативно договориться, а даже сотрудничать на постоянной основе. В Киеве окреп класс «активистов-вымогателей», которые злоупотребляют темой противодействия застройщикам. Это очень печальное явление, которое превращает наши города в поле межплеменных разборок и на днях я решил спросить у своих подписчиков, друзей о фактах, которые им могли бы быть известны. Никого не хочу в чем-то обвинить, при передаче денег «свечку не держал», но пища для размышлений уже имеется. Судите сами:
...
По деньгам. Из того, что мне удалось выяснить, застройщик в Киеве готов отдать нечистоплотным активистам (вымогателям) от $100 000 до $300 000 за тишину на объекте. За возможность спокойно работать.
Рева предлагает ввести алименты на содержание пожилых родителей
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США