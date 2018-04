Додано: Пон 02 кві, 2018 19:25





http://strelka.com/ru/magazine/2018/03/ ... ood-or-bad БАРАКИ ИЛИ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР. КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ ХОРОШИЙ ПРОЕКТ НОВОГО ЖИЛЬЯ?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.