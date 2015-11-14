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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:04
Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, сбудется ли прогноз Франта, стройки станут или нет? С одной стороны стоимость строймонтажных работ и материалов растёт. С другой, в погоне за дешевизной лепят кварталы термитников и общажек в которые инвестора заманить не так уж и просто. Противоречия наростают, а коридор решений в виде пирамид продаж рано или поздно рухнет.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 20:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...а що, хтось тут дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?
...чи є ще кращий варіант(и)?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:51
Вы в этом реально сомневались?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:54
Долярчик, якщо тре 7%+ річних, то береш шлак і здаєш зразу,
а новобуд, це примарний дохід через 3+ років.
Ти ще власного житла не маєш, а вже дрочиш на те щоб комусь здавати в оренду.
Сам з тещею будеш жити, чи у магазині?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:03
Причина банальна - не вистачає коштів.
Не бажаєте вкласти свої кровні, щоб пришвидшити будівництво?
Інакше може зовсім заморозитись.
Крисота!!!
Пожежа розгоряється за планом!
Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:08
его и не планировали достраивать... это же Фукс
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:19
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37
...Я одночасно скирдую і кошти на другу.... і досвід - також!
(бо на ремонт - вже, начебто, є!)
п. с.
...ти там давай швидше ремонт в цоколі завершуй і заселяйся! — бабла зекономишшшшшшшшш....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37
Утонула в недостроенном канале.
На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.
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