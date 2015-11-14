RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 752753754755>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:04

Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
hume
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 27.12.12
Подякував: 318 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Интересно, сбудется ли прогноз Франта, стройки станут или нет? С одной стороны стоимость строймонтажных работ и материалов растёт. С другой, в погоне за дешевизной лепят кварталы термитников и общажек в которые инвестора заманить не так уж и просто. Противоречия наростают, а коридор решений в виде пирамид продаж рано или поздно рухнет.

Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
Basilio
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.07.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...а що, хтось тут дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?

...чи є ще кращий варіант(и)? :)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 19.10.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:51

  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Вы в этом реально сомневались?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9435
З нами з: 05.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:54

  Долярчик написав:...а що, хтось тут дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?

...чи є ще кращий варіант(и)? :)

Долярчик, якщо тре 7%+ річних, то береш шлак і здаєш зразу,
а новобуд, це примарний дохід через 3+ років.
Ти ще власного житла не маєш, а вже дрочиш на те щоб комусь здавати в оренду.
Сам з тещею будеш жити, чи у магазині?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13741
З нами з: 09.03.14
Подякував: 808 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:03

  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Причина банальна - не вистачає коштів.

Не бажаєте вкласти свої кровні, щоб пришвидшити будівництво?
Інакше може зовсім заморозитись. :oops:

  Vlad442 написав:Аркаде понизили кредитный рейтинг.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/31794/
http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history/21/8/

Крисота!!!
Пожежа розгоряється за планом!
Будуть, будуть недобуди стінами стояти! :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18592
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:08

  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

его и не планировали достраивать... это же Фукс
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18325
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:19

  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Голубая мечта Макса померкла
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6713
З нами з: 30.11.11
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37

  flyman написав:
  Долярчик написав:...а що, хтось тут дійсно "ламає голову" над тим, чи нести свої долярчики на депо під 2-3-4% річних, чи купити новобудову з ремонтом(ну чи самому зробити ремонт) і здавати її за 7-8-9-10% річних?

...чи є ще кращий варіант(и)? :)

Долярчик, якщо тре 7%+ річних, то береш шлак і здаєш зразу,
а новобуд, це примарний дохід через 3+ років.
Ти ще власного житла не маєш, а вже дрочиш на те щоб комусь здавати в оренду.
Сам з тещею будеш жити, чи у магазині?

...Я одночасно скирдую і кошти на другу.... і досвід - також! :wink:
(бо на ремонт - вже, начебто, є!) :D

п. с.
...ти там давай швидше ремонт в цоколі завершуй і заселяйся! — бабла зекономишшшшшшшшш.... :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 19.10.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:37

  antey1969 написав:
  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Голубая мечта Макса померкла


Утонула в недостроенном канале.
На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.
vano80
 
Повідомлень: 705
З нами з: 17.09.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 752753754755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона, vano80 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1049, 1050, 1051
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10504 1909223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 21:41
Alex6
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21015
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.