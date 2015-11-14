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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 752753754755

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:45

  vano80 написав:
  antey1969 написав:
  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Голубая мечта Макса померкла


Утонула в недостроенном канале.
На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.

Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:56

  antey1969 написав:
  vano80 написав:
  antey1969 написав:Голубая мечта Макса померкла


Утонула в недостроенном канале.
На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.

Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили

Да в эконом сегменте продаж нет, сроки затягивают и вторые очереди переносят начало продаж. Это факт.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили

Да в эконом сегменте продаж нет, сроки затягивают и вторые очереди переносят начало продаж. Это факт.

Очень много покупок инвестиционного новостроя и под аренду.
В случаи падения доходности аренды, часть арендных квартир будет выставлена на продажу.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:52

Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 22:57

  antey1969 написав:Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ

Что посоветуете заготовить за ранее? Недвигу? Золото?
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:02

  Эгоист написав:
  antey1969 написав:Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ

Что посоветуете заготовить за ранее? Недвигу? Золото?

Не знаю даже... Если недвигу, то не в Киеве точно, ибо нас навернет так, что мама не горюй. Экспортоориентированная экономика с низкой степенью переработки товара неустойчива в принципе, а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:05

  antey1969 написав:Не знаю даже... Если недвигу, то не в Киеве точно, ибо нас навернет так, что мама не горюй. Экспортоориентированная экономика с низкой степенью переработки товара неустойчива в принципе, а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают

Так недвига сейчас везде на пике пузыря, как всегда перед кризисом. особенно в Маями. :(
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:07

  antey1969 написав:Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ

В этом году.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:10

  antey1969 написав:а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают

Это наши кормчие, в борьбе за суверенное право на коррупцию, о них подзабыли.
Горячие деньги вскружили голову.
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