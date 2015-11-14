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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 кві, 2018 21:45
vano80 написав: antey1969 написав: hume написав:
Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Голубая мечта Макса померкла
Утонула в недостроенном канале.
На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.
Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили
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Додано: Пон 02 кві, 2018 21:56
antey1969 написав: vano80 написав: antey1969 написав:
Голубая мечта Макса померкла
Утонула в недостроенном канале.
На Каховского КГС перенес сроки по 5 (вроде) дому на год. Хороший такой кидок от надежного застройщика.
Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили
Да в эконом сегменте продаж нет, сроки затягивают и вторые очереди переносят начало продаж. Это факт.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:38
Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав:
Начинают постепенно сбываться прогнозы по поводу увеличения сроков строительства, ну хоть пока до заморозок строек не дожили
Да в эконом сегменте продаж нет, сроки затягивают и вторые очереди переносят начало продаж. Это факт.
Очень много покупок инвестиционного новостроя и под аренду.
В случаи падения доходности аренды, часть арендных квартир будет выставлена на продажу.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:52
Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ
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Додано: Пон 02 кві, 2018 22:57
antey1969 написав:
Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ
Что посоветуете заготовить за ранее? Недвигу? Золото?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Пон 02 кві, 2018 23:02
Эгоист написав: antey1969 написав:
Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ
Что посоветуете заготовить за ранее? Недвигу? Золото?
Не знаю даже... Если недвигу, то не в Киеве точно, ибо нас навернет так, что мама не горюй. Экспортоориентированная экономика с низкой степенью переработки товара неустойчива в принципе, а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают
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Додано: Пон 02 кві, 2018 23:05
antey1969 написав:
Не знаю даже... Если недвигу, то не в Киеве точно, ибо нас навернет так, что мама не горюй. Экспортоориентированная экономика с низкой степенью переработки товара неустойчива в принципе, а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают
Так недвига сейчас везде на пике пузыря, как всегда перед кризисом. особенно в Маями.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Пон 02 кві, 2018 23:07
antey1969 написав:
Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ
В этом году.
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Додано: Пон 02 кві, 2018 23:10
antey1969 написав:
а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают
Это наши кормчие, в борьбе за суверенное право на коррупцию, о них подзабыли.
Горячие деньги вскружили голову.
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