richbitch написав:

Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! ) бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! )

Это от безысходности.Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.Какой?Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.И таких примеров масса.Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.