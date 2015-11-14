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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 753754755756

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:51

  richbitch написав:
  Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! ) :mrgreen:



Это от безысходности.

Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.

Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.

Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.

Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.

И таких примеров масса.

Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.

Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..

Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.


Та да. Сам без работы уже пол года сижу. Интелектуальный труд юриста как то низкооплачиваемый. Но ничего. За копейки работать совесть не позволяет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:53

  UA написав:
  antey1969 написав:а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают

Это наши кормчие, в борьбе за суверенное право на коррупцию, о них подзабыли.
Горячие деньги вскружили голову.


Ого, это что - ботам не выплатили зарплату за март, что такие речи пошли? :)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:57

  prosecutor написав:
  richbitch написав:
  Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! ) :mrgreen:



Это от безысходности.

Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.

Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.

Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.

Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.

И таких примеров масса.

Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.

Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..

Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.


Та да. Сам без работы уже пол года сижу. Интелектуальный труд юриста как то низкооплачиваемый. Но ничего. За копейки работать совесть не позволяет.



Поверьте, сейчас в стране любой интеллектуальный труд низкооплачиваемый - хоть юриста, хоть финансиста, хоть преподавателя, хоть агронома. Как это ни печально.

самое печальное - что деловая активность падает, поэтому управленцы и офисные спецы все менее и менее востребованы.

Я не знаю что с этим делать.

Разве что какой-то малый бизнес, ориентированный на люмпенов - грузчиков, кассиров, депиляторш с их среднекиевскими зарплатами в 12000грн. Типа открытия хостелов, сдачи в аренду Круш и гостинок на Лесной, и т.д.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 00:34

  richbitch написав:Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.


трибека, опять палитесь
ну какая женщина мужику будет рассказывать про чужие писи ?
baraka
 
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