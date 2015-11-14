Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! )
Это от безысходности.
Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.
Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.
Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.
Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес. Какой? Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.
Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.
Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.
Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.
Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.
И таких примеров масса.
Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.
Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..
Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.
Та да. Сам без работы уже пол года сижу. Интелектуальный труд юриста как то низкооплачиваемый. Но ничего. За копейки работать совесть не позволяет.
Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! )
Это от безысходности.
Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.
Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.
Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.
Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес. Какой? Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.
Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.
Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.
Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.
Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.
И таких примеров масса.
Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.
Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..
Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.
Та да. Сам без работы уже пол года сижу. Интелектуальный труд юриста как то низкооплачиваемый. Но ничего. За копейки работать совесть не позволяет.
Поверьте, сейчас в стране любой интеллектуальный труд низкооплачиваемый - хоть юриста, хоть финансиста, хоть преподавателя, хоть агронома. Как это ни печально.
самое печальное - что деловая активность падает, поэтому управленцы и офисные спецы все менее и менее востребованы.
Я не знаю что с этим делать.
Разве что какой-то малый бизнес, ориентированный на люмпенов - грузчиков, кассиров, депиляторш с их среднекиевскими зарплатами в 12000грн. Типа открытия хостелов, сдачи в аренду Круш и гостинок на Лесной, и т.д.
richbitch написав:Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.
Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес. Какой? Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.
Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.
Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.
Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.
трибека, опять палитесь ну какая женщина мужику будет рассказывать про чужие писи ?