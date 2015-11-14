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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:51

  richbitch написав:
  Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! ) :mrgreen:



Это от безысходности.

Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.

Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.

Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.

Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.

И таких примеров масса.

Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.

Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..

Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.


Та да. Сам без работы уже пол года сижу. Интелектуальный труд юриста как то низкооплачиваемый. Но ничего. За копейки работать совесть не позволяет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:53

  UA написав:
  antey1969 написав:а тут еще и международные доноры о нас не очень вспоминают

Это наши кормчие, в борьбе за суверенное право на коррупцию, о них подзабыли.
Горячие деньги вскружили голову.


Ого, это что - ботам не выплатили зарплату за март, что такие речи пошли? :)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 23:57

  prosecutor написав:
  richbitch написав:
  Долярчик написав: бізнес - "невигідно", але куда зараз не плюнь, то поцілиш у ФОПа! ) :mrgreen:



Это от безысходности.

Давече встретил начальницу оперзала в отделении банка, где обслуживался до 2014 года. Были с ней хорошие отношения тогда, разговорились.

Оказалось что отделение то давно закрыли, людей на улицу.

Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.

Вот такие "бизнесмены" с высшим образованием и 10тилетним стажем в банковской системе.

И таких примеров масса.

Сегодня с утра выхожу в 10 утра, смотрю - сосед с собачкой гуляет. Еще удивился - он офисный работник, не последний юрист (нач отдела или управления) в крупном холдинге, строго в галстуке и с 9 до 18 или даже до 20 в офисе. А тут - в спортивке и с собачкой. Спрашиваю: что случилось? Говорит: без работы сейчас, уже месяц, ищу что-то.

Такие вот дела. Хотя был успешный, трешка, две машины в семье, отпуска за границей. Не знаю, смог он что-то наскирдовать, или все тратил - тогда печально у него, двое детей, все это хозяйство содержать нужно..

Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.


Та да. Сам без работы уже пол года сижу. Интелектуальный труд юриста как то низкооплачиваемый. Но ничего. За копейки работать совесть не позволяет.



Поверьте, сейчас в стране любой интеллектуальный труд низкооплачиваемый - хоть юриста, хоть финансиста, хоть преподавателя, хоть агронома. Как это ни печально.

самое печальное - что деловая активность падает, поэтому управленцы и офисные спецы все менее и менее востребованы.

Я не знаю что с этим делать.

Разве что какой-то малый бизнес, ориентированный на люмпенов - грузчиков, кассиров, депиляторш с их среднекиевскими зарплатами в 12000грн. Типа открытия хостелов, сдачи в аренду Круш и гостинок на Лесной, и т.д.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 00:34

  richbitch написав:Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.


трибека, опять палитесь
ну какая женщина мужику будет рассказывать про чужие писи ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 06:59

  baraka написав:
  richbitch написав:Она помыкалась по банкам в поисках работы - нигде нет, везде сокращения, нужно идти или на понижение простым операционистом на 6 тыс грн и то еще не факт.

Говорит: плюнула на это все, и открыла свой бизнес.
Какой?
Говорит, на лоджии у себя сделала ремонтец, купила б/у кушетку специальную и делает теткам депиляции интимных мест, зон бикини и т.д.

Говорит сначала тяжеловато было, потом раскрутилась. Сейчас в месяц доход около 20 тыс грн, это если много работать. Клиентки есть, их теперь даже мужья к ней посылают с пожеланиями, какой "узор" выбрить.

Затрат почти никаких - аренды нет, персонала нет, только какие то там расходники.

Из минусов говорит - целый день смотришь на женские письки, зато нет начальника и свободный график - сама себе хозяйка.


трибека, опять палитесь
ну какая женщина мужику будет рассказывать про чужие писи ?

:mrgreen: а я - плюсанув! - житєйскі історії :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 07:52

Ну не во всех странах если что такая ситуация. Ничего. Будем ждать.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:00

  prosecutor написав:Ну не во всех странах если что такая ситуация. Ничего. Будем ждать.



Нет нет, конечно не во всех. Как раз в других многих странах растет разрыв между доходами белых и синих воротничков.

Это ситуация присуща именно деиндустриализации - когда упрощается экономика, идет откат к феодально-аграрной можели.

Подумайте: ну какие интеллектуалы при феодализме? Там есть феодалы (знать), кое-какие чиновники и масса пашущих за еду крестьян. Все. Никаких инноваций, разделения труда и пр.

Зачем дорогие юристы, если феодалы между собой понятийно порешают любой вопрос?

Зачем финансисты дорогие, если проще скомуниздить из бюджета субсидию в миллиард или протолкнуть RAB тариф? А цифры сколько вытащить и кому сколько занести - это арифметика 5го класса, тут финансист не нужен.
Востаннє редагувалось richbitch в Вів 03 кві, 2018 08:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:02

  KIM написав:
Активисты? Пираты? или Как заработать на противодействии застройщикам, — блогер

По деньгам. :) Из того, что мне удалось выяснить, застройщик в Киеве готов отдать нечистоплотным активистам (вымогателям) от $100 000 до $300 000 за тишину на объекте. За возможность спокойно работать.

http://politolog.net/analytics/aktivist ... ty-bloger/

Кто опознает эксперда на фотографиях? :D

Политолог распостраняет заказной фуфел.
Имхо заказ от Хозяин Горы - Дубовой.
Этому чуваку активисты дали по рукам остановив его незаконную стройку на Мичурина 44.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:12

  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

А рыбальский строят по по тому ДПТ что суд признал незаконным?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?



Актуальная песня в контексте ветки :D :D
Tribeca
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