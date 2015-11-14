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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 754755756757

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:19

  antey1969 написав:Как-то все очень "вовремя" происходит.
У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ

Світова криза грохне в 2019. Плюс мінус рік.

  richbitch написав:Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело


Зарплата що в тих, що в тих невелика.
Як в Пакистані, Єгипті чи Індії.

В Україні 90% інженерів, математиків, фізиків, хіміків отримують ЗП в межах 200-350 дол/міс. Це реалії країни третього світу. :oops:

"Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."

http://uainfo.org/blognews/1521597309-u ... -mira.html
P.S. Інформація від Укрдержстату, Нумбео, Ворк.уа - чомусь збігається))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:29

Tribeca

четам с вискарием? :D кризис не позволяет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:29

  Frant написав:
"Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."

http://uainfo.org/blognews/1521597309-u ... -mira.html
P.S. Інформація від Укрдержстату, Нумбео, Ворк.уа - чомусь збігається))) :mrgreen:



Франт, это очевидно любому кто выезжает за границы Украины.

Чаевые в Египте - 1$.

Смешно? А часто ли украинцы в Украине дают чаевые больше чем 27 грн?
Для большинства кафе дать на чай 27 грн - это достаточно прилично.
Очевидно что мы на уровне стран третьего мира. Только демография у нас не Египетская :(
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:42

Нда
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:Tribeca

четам с вискарием? :D кризис не позволяет?



С вискарем получилось неудобно, признаю.

Он стоял стоял, я в завязке уже 5 лет, с тех пор как переехала из Донецка, а тут так грустно стало...

Вобщем, накатила стопарь, еще стопарь... очнулась через неделю, выпила все что было спиртного в доме. Ушла вобщем в штопор.

Сейчас в больничке капаюсь, потому что чуть не отказали почки и печень. Такие дела .. :(
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  trololo написав:Tribeca

четам с вискарием? кризис не позволяет?



С вискарем получилось неудобно, признаю.

Он стоял стоял, я в завязке уже 5 лет, с тех пор как переехала из Донецка, а тут так грустно стало...

Вобщем, накатила стопарь, еще стопарь... очнулась через неделю, выпила все что было спиртного в доме. Ушла вобщем в штопор.

Сейчас в больничке капаюсь, потому что чуть не отказали почки и печень. Такие дела .. :(


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зы: можно долго рассказывать про дипломы мба, стояки круш и друзей из списка форбса, но когда приходит время отдавать долги и отвечать за свои слова, петросян - наше фсьо
донбасс порожняки не гонит, хули
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обезьяну забыли спросить!!

К-ц, пнх!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:57

  kingkongovets написав:
Tribeca написав:
  trololo написав:Tribeca

четам с вискарием? кризис не позволяет?



С вискарем получилось неудобно, признаю.

Он стоял стоял, я в завязке уже 5 лет, с тех пор как переехала из Донецка, а тут так грустно стало...

Вобщем, накатила стопарь, еще стопарь... очнулась через неделю, выпила все что было спиртного в доме. Ушла вобщем в штопор.

Сейчас в больничке капаюсь, потому что чуть не отказали почки и печень. Такие дела .. :(


Зображення

зы: можно долго рассказывать про дипломы мба, стояки круш и друзей из списка форбса, но когда приходит время отдавать долги и отвечать за свои слова, петросян - наше фсьо
донбасс порожняки не гонит, хули

Справедливости ради стоит отметить, что прохожий тоже бівало лапшал форуму, И то же "не ответил за базар".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:06

  Tribeca написав:Обезьяну забыли спросить!!

К-ц, пнх!

Решили перекантоватся в бане?
Когда спорите надо тщательно обговаривать условия пари. Никто вас силком не заставлял соглашаться на условие публичного признания что вы ПРОГНОЗУНКА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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