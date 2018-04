Додано: Вів 03 кві, 2018 08:51

Tribeca написав: trololo написав: Tribeca



четам с вискарием? кризис не позволяет? четам с вискарием?кризис не позволяет?





С вискарем получилось неудобно, признаю.



зы: можно долго рассказывать про дипломы мба, стояки круш и друзей из списка форбса, но когда приходит время отдавать долги и отвечать за свои слова, петросян - наше фсьо

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.