Tribeca
четам с вискарием? кризис не позволяет?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:29
Tribeca
четам с вискарием? кризис не позволяет?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:29
Франт, это очевидно любому кто выезжает за границы Украины.
Чаевые в Египте - 1$.
Смешно? А часто ли украинцы в Украине дают чаевые больше чем 27 грн?
Для большинства кафе дать на чай 27 грн - это достаточно прилично.
Очевидно что мы на уровне стран третьего мира. Только демография у нас не Египетская
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С вискарем получилось неудобно, признаю.
Он стоял стоял, я в завязке уже 5 лет, с тех пор как переехала из Донецка, а тут так грустно стало...
Вобщем, накатила стопарь, еще стопарь... очнулась через неделю, выпила все что было спиртного в доме. Ушла вобщем в штопор.
Сейчас в больничке капаюсь, потому что чуть не отказали почки и печень. Такие дела ..
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:51
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зы: можно долго рассказывать про дипломы мба, стояки круш и друзей из списка форбса, но когда приходит время отдавать долги и отвечать за свои слова, петросян - наше фсьо
донбасс порожняки не гонит, хули
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обезьяну забыли спросить!!
К-ц, пнх!
Додано: Вів 03 кві, 2018 08:57
Справедливости ради стоит отметить, что прохожий тоже бівало лапшал форуму, И то же "не ответил за базар".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:06
Решили перекантоватся в бане?
Когда спорите надо тщательно обговаривать условия пари. Никто вас силком не заставлял соглашаться на условие публичного признания что вы ПРОГНОЗУНКА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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