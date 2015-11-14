Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Как-то все очень "вовремя" происходит. У кого какое мнение по поводу, сколько нам осталось до очередного мирового кризиса? Пообщался намедни с международниками, так они утверждают, что стоимость денег(твердых) в мире растет, а это один из предвестников обвала на биржах. Правда, судя по всему, год-два еще есть, а потом только тихая гавань и перископ
Світова криза грохне в 2019. Плюс мінус рік.
richbitch написав:Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело
Зарплата що в тих, що в тих невелика. Як в Пакистані, Єгипті чи Індії.
В Україні 90% інженерів, математиків, фізиків, хіміків отримують ЗП в межах 200-350 дол/міс. Це реалії країни третього світу.
"Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."
Frant написав: "Украину признали одной из самых дешевых в мире стран. Более низкий уровень жизни только в Пакистане и Египте, — сообщается в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo. Также в первую пятерку попали Индия и Тунис."
Франт, это очевидно любому кто выезжает за границы Украины.
Чаевые в Египте - 1$.
Смешно? А часто ли украинцы в Украине дают чаевые больше чем 27 грн? Для большинства кафе дать на чай 27 грн - это достаточно прилично. Очевидно что мы на уровне стран третьего мира. Только демография у нас не Египетская
Он стоял стоял, я в завязке уже 5 лет, с тех пор как переехала из Донецка, а тут так грустно стало...
Вобщем, накатила стопарь, еще стопарь... очнулась через неделю, выпила все что было спиртного в доме. Ушла вобщем в штопор.
Сейчас в больничке капаюсь, потому что чуть не отказали почки и печень. Такие дела ..
зы: можно долго рассказывать про дипломы мба, стояки круш и друзей из списка форбса, но когда приходит время отдавать долги и отвечать за свои слова, петросян - наше фсьо донбасс порожняки не гонит, хули
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Он стоял стоял, я в завязке уже 5 лет, с тех пор как переехала из Донецка, а тут так грустно стало...
Вобщем, накатила стопарь, еще стопарь... очнулась через неделю, выпила все что было спиртного в доме. Ушла вобщем в штопор.
Сейчас в больничке капаюсь, потому что чуть не отказали почки и печень. Такие дела ..
зы: можно долго рассказывать про дипломы мба, стояки круш и друзей из списка форбса, но когда приходит время отдавать долги и отвечать за свои слова, петросян - наше фсьо донбасс порожняки не гонит, хули
Справедливости ради стоит отметить, что прохожий тоже бівало лапшал форуму, И то же "не ответил за базар".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.