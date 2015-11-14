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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 755756757758759>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.

Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом.
Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.

  richbitch написав:Нет нет, конечно не во всех. Как раз в других многих странах растет разрыв между доходами белых и синих воротничков.

Там где этих синих воротничков много приезжает из-за границы и деревень.
На самом деле стать типовым юристом или инженером не сложно. Сложно стать хорошим юристом или инженером. А среди массовки чем больше конкуренция, тем меньше зарплата, но идти работать руками, практически прикладывать свой интеллект желающих немного.
Вышеприведенный пример с эпиляцией это, скорее, исключение из правил.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:46

  Vlad442 написав:Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом.
Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.

Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.
Ждем сантехников с МВА
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01

  UA написав:
  Vlad442 написав:Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом.
Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.

Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.
Ждем сантехников с МВА


ну депиляторши "зон бикини" с дипломами мба, как я понял, уже есть :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.
Ждем сантехников с МВА

Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:06

  Vlad442 написав:
  UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.
Ждем сантехников с МВА

Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".



Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.

Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:07

Стоимость квартир в Киеве к апрелю. Средняя цена в гривнах замерла, в долларах - растет

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/sto ... rah_rastet
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:08

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:У Попрошенко новых бизнесов, построенных на должности не появилось.
Олигарх это человек работающий на смычке денег и власти. Сейчас с этим на порядок лучше, чем 5 лет назад. Что осталось, это детский сад.

Утро у Влада удалось

Погоже, что туфтогон он и в оценке олигархата туфтогон.
Может он дни перепутал и думает что сегодня день смеха 1 апреля - "У Попрошенко новых бизнесов, построенных на должности не появилось."? :mrgreen:
Касаемо темы топика: есть инфо что порошенко через компаныи его "любі друзі" Кононенко и Грановского участвывает в застройке Киева.
И порошенко принадлежат слова - если найти хорошего генподрядчика то цена м2 в новостройках будет 400 долл. м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:14

новое дно КРЖН Киева

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:17

  Vlad442 написав:
  UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.
Ждем сантехников с МВА

Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".

У нас есть достаточно ВУЗов которые учат "на начальника отделения".
Но крайне мало мест, где обучают на автослесаря или сантехника.
Переизбыток начальников отделений это не проблема. Рынок отрегулирует.
Вон Трибека - richbitch заявляла, что не востребована на сегодняшнем рынке труда.
И куда ей деваться? Халтурки с депиляциями это временно.
Заразу какую нибудь занесет клиентке и накрылся "бизнес".
Она же санитарно - медицинский минимум не проходила.
Образование не профильное.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:17

  kingkongovets написав:Стоимость квартир в Киеве к апрелю. Средняя цена в гривнах замерла, в долларах - растет

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/sto ... rah_rastet

Ути пути. Чего вы сюда тащите это хлам - из-за того что там написано что растёт долларовая цена?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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