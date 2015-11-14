Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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richbitch написав:Работники интеллектуального труда сейчас никому не нужны, а фрезировщика или даже грузчиков найти - это да, тяжело, они востребованы, если не бухают.
Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом. Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.
richbitch написав:Нет нет, конечно не во всех. Как раз в других многих странах растет разрыв между доходами белых и синих воротничков.
Там где этих синих воротничков много приезжает из-за границы и деревень. На самом деле стать типовым юристом или инженером не сложно. Сложно стать хорошим юристом или инженером. А среди массовки чем больше конкуренция, тем меньше зарплата, но идти работать руками, практически прикладывать свой интеллект желающих немного. Вышеприведенный пример с эпиляцией это, скорее, исключение из правил.
Vlad442 написав:Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом. Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.
Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет. Ждем сантехников с МВА
Vlad442 написав:Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом. Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.
Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет. Ждем сантехников с МВА
ну депиляторши "зон бикини" с дипломами мба, как я понял, уже есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет. Ждем сантехников с МВА
Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".
UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет. Ждем сантехников с МВА
Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".
Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.
Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.
Vlad442 написав:У Попрошенко новых бизнесов, построенных на должности не появилось. Олигарх это человек работающий на смычке денег и власти. Сейчас с этим на порядок лучше, чем 5 лет назад. Что осталось, это детский сад.
Утро у Влада удалось
Погоже, что туфтогон он и в оценке олигархата туфтогон. Может он дни перепутал и думает что сегодня день смеха 1 апреля - "У Попрошенко новых бизнесов, построенных на должности не появилось."? Касаемо темы топика: есть инфо что порошенко через компаныи его "любі друзі" Кононенко и Грановского участвывает в застройке Киева. И порошенко принадлежат слова - если найти хорошего генподрядчика то цена м2 в новостройках будет 400 долл. м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет. Ждем сантехников с МВА
Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".
У нас есть достаточно ВУЗов которые учат "на начальника отделения". Но крайне мало мест, где обучают на автослесаря или сантехника. Переизбыток начальников отделений это не проблема. Рынок отрегулирует. Вон Трибека - richbitch заявляла, что не востребована на сегодняшнем рынке труда. И куда ей деваться? Халтурки с депиляциями это временно. Заразу какую нибудь занесет клиентке и накрылся "бизнес". Она же санитарно - медицинский минимум не проходила. Образование не профильное.
Ути пути. Чего вы сюда тащите это хлам - из-за того что там написано что растёт долларовая цена?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.