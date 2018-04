Додано: Вів 03 кві, 2018 10:01

UA написав: Vlad442 написав: Доступность образования и автоматизация простых процессов стерла разницу между "интеллектуальным" (где зачастую интеллект и не нужен) и физическим трудом.

Сейчас часто бывает, что при физическом труде нужно вкладывать больше интеллекта.

Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.

Ждем сантехников с МВА



ну депиляторши "зон бикини" с дипломами мба, как я понял, уже есть

