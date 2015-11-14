Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Российский газовый монополист Газпром зарезервировал в своем финансовом плане на 2018 4,74 миллиарда долларов. https://socportal.info/2018/04/03/gazprom_zarezerviroval_47_mlrd_na_shtraf_dlja_naftogaza.html Получаем баксы, курс бакса падает до 24,5 Цены на материалы и работу, зарплаты остаются в гривне прежние ( растут в баксе из-за курса). Цены новостроя в гривне остаются прежние ( растут в баксе из-за курса). Хомяки-матрасники рыдают, ничего не покупают. Застройщики рыдают-ничего не продаётся. Стройки останавливаются
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет. Ждем сантехников с МВА
Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".
Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.
Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.
Нет ничего удивительного, что сотрудники сети в условиях а) глобальной оптимизации сети, сильно раздутой в 2006-2008, б) диджитализации, в) системного кризиса и ухода большого числа игроков из БС - оказываются невостребованы. Такое может происходить (и периодически происходит) в любой отрасли с любыми специалистами. В итоге - конкуренция среди них стимулирует или развиваться по своему профилю выше и лучшие из таких идут в ГБ, или учится новому, менять профиль и искать другие ниши. Жизнь это перемены. Не умеешь приспосабливаться к ним - не выживешь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
richbitch написав:Фейслесс, так я о том же и говорю. Только перепрофилируются не в авиакосмические инжинеры, а в депиляторш.
Це Украина
Не важно, в кого перепрофилируют, причем это лишь частный случай. Вы думаете, в условных США все сокращенные белые воротнички становятся исключительно еще более белыми воротничками? Чушь. И любая работа достойна уважения, если вы этого не понимаете, и у вас какое-то презрительное отношение к тем, кто работает руками - ваше МБА (если оно есть) стоит дешевле рулона туалетной бумаги.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Serg-ik написав:Российский газовый монополист Газпром зарезервировал в своем финансовом плане на 2018 4,74 миллиарда долларов. https://socportal.info/2018/04/03/gazprom_zarezerviroval_47_mlrd_na_shtraf_dlja_naftogaza.html Получаем баксы, курс бакса падает до 24,5 Цены на материалы и работу, зарплаты остаются в гривне прежние ( растут в баксе из-за курса). Цены новостроя в гривне остаются прежние ( растут в баксе из-за курса). Хомяки-матрасники рыдают, ничего не покупают. Застройщики рыдают-ничего не продаётся. Стройки останавливаются
Вторичка подорожает в долларе.
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Faceless написав:Жизнь это перемены. Не умеешь приспосабливаться к ним - не выживешь
да-да. И не просто не выживешь, а умрёшь. Конкуренция -не только двигатель прогресса, но и смерть для некоторых. Если посмотреть на демографию, то многие не выдержали конкуренцию, было 52 млн. Сейчас-42? Или просто не нашли поля, на котором можно конкурировать, уехав в Европу и Россию. В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26. Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения. Конечно, на КРЖН это не скоро отразится
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери