RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 756757758759>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:18

Российский газовый монополист Газпром зарезервировал в своем финансовом плане на 2018 4,74 миллиарда долларов.
https://socportal.info/2018/04/03/gazprom_zarezerviroval_47_mlrd_na_shtraf_dlja_naftogaza.html
Получаем баксы, курс бакса падает до 24,5
Цены на материалы и работу, зарплаты остаются в гривне прежние ( растут в баксе из-за курса).
Цены новостроя в гривне остаются прежние ( растут в баксе из-за курса).
Хомяки-матрасники рыдают, ничего не покупают.
Застройщики рыдают-ничего не продаётся.
Стройки останавливаются
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:19

  richbitch написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Сейчас вылазят перекосы системы образования прошлых лет.
Ждем сантехников с МВА

Тут вопрос немного глубже. Я поднимал тему лишних людей, которых роботы высвободили. Эти люди получили ВО и считают себя белыми воротничками, которые достойны большего, хотя на самом деле, что знает и умеет та же начальница отделения? Как работать в программе, типовые договора и основы законодательства. После этого обычная рутинная работа. Хороший сантехник или автослесарь вкладывают больше мозгов в свою работу, чем типичный "белый воротничок".



Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.

Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.

Нет ничего удивительного, что сотрудники сети в условиях а) глобальной оптимизации сети, сильно раздутой в 2006-2008, б) диджитализации, в) системного кризиса и ухода большого числа игроков из БС - оказываются невостребованы.
Такое может происходить (и периодически происходит) в любой отрасли с любыми специалистами. В итоге - конкуренция среди них стимулирует или развиваться по своему профилю выше и лучшие из таких идут в ГБ, или учится новому, менять профиль и искать другие ниши.
Жизнь это перемены. Не умеешь приспосабливаться к ним - не выживешь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20131
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4459 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:25

  baraka написав:новое дно КРЖН Киева

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

Дно?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22589
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслесс, так я о том же и говорю. Только перепрофилируются не в авиакосмические инжинеры, а в депиляторш.

Це Украина
richbitch
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:30

  richbitch написав:Фейслесс, так я о том же и говорю. Только перепрофилируются не в авиакосмические инжинеры, а в депиляторш.

Це Украина

Не важно, в кого перепрофилируют, причем это лишь частный случай. Вы думаете, в условных США все сокращенные белые воротнички становятся исключительно еще более белыми воротничками? Чушь. И любая работа достойна уважения, если вы этого не понимаете, и у вас какое-то презрительное отношение к тем, кто работает руками - ваше МБА (если оно есть) стоит дешевле рулона туалетной бумаги.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20131
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4459 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:31

  zahar_ написав:
  baraka написав:новое дно КРЖН Киева

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

Дно?


угу, и дальше ещё будет новое дно
baraka
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 09.10.12
Подякував: 646 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:34

  Serg-ik написав:Российский газовый монополист Газпром зарезервировал в своем финансовом плане на 2018 4,74 миллиарда долларов.
https://socportal.info/2018/04/03/gazprom_zarezerviroval_47_mlrd_na_shtraf_dlja_naftogaza.html
Получаем баксы, курс бакса падает до 24,5
Цены на материалы и работу, зарплаты остаются в гривне прежние ( растут в баксе из-за курса).
Цены новостроя в гривне остаются прежние ( растут в баксе из-за курса).
Хомяки-матрасники рыдают, ничего не покупают.
Застройщики рыдают-ничего не продаётся.
Стройки останавливаются

Вторичка подорожает в долларе.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18327
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Жизнь это перемены. Не умеешь приспосабливаться к ним - не выживешь

да-да. И не просто не выживешь, а умрёшь. Конкуренция -не только двигатель прогресса, но и смерть для некоторых.
Если посмотреть на демографию, то многие не выдержали конкуренцию, было 52 млн. Сейчас-42? Или просто не нашли поля, на котором можно конкурировать, уехав в Европу и Россию.
В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26.
Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения.
Конечно, на КРЖН это не скоро отразится
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Только перепрофилируются не в авиакосмические инжинеры, а в депиляторш.

Многие военные и космические технологии в последствие переходят в бытовую жизнь
Скоро увидим космические технологии в интим-депиляции.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Вторичка подорожает в долларе.

не факт. Она и так в долларе выставляется на продажу, в отличие от первички. Разве что потянут вверх, видя, что первичка дорожает. Только при низком спросе на неё куда выше?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 10.06.11
Подякував: 146 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 756757758759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Google Adsense [Bot], richbitch і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1049, 1050, 1051
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10508 1909700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 07:38
richbitch
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.