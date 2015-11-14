Додано: Вів 03 кві, 2018 10:37

Faceless написав: Жизнь это перемены. Не умеешь приспосабливаться к ним - не выживешь Жизнь это перемены. Не умеешь приспосабливаться к ним - не выживешь

да-да. И не просто не выживешь, а умрёшь. Конкуренция -не только двигатель прогресса, но и смерть для некоторых.Если посмотреть на демографию, то многие не выдержали конкуренцию, было 52 млн. Сейчас-42? Или просто не нашли поля, на котором можно конкурировать, уехав в Европу и Россию.В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26.Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения.Конечно, на КРЖН это не скоро отразится