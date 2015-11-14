Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26.Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения.
для вас дети это источник получать пособие?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
richbitch написав:Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.
Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.
Мир глобален. Роботы делают машины в Германии и электронику в Китае, у нас останавливаются Коммунар (Березка) и ЗАЗ. Покупка трактора для копки траншей высвобождает два десятка человек традиционно физического труда. Тот физический труд, который остается, по сложности и вложению интеллекта часто может переплюнуть офисную работу.
Оранжевый-хит сезона написав:Вторичка подорожает в долларе.
не факт. Она и так в долларе выставляется на продажу, в отличие от первички. Разве что потянут вверх, видя, что первичка дорожает. Только при низком спросе на неё куда выше?
Вторичка в долларе будет дешеветь. Тем продавцам которым нужны деньги и надо продать, а не продавать годами будут снижать цену до уровня чтобы купили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Faceless написав:Странно, раньше в вас как-то такого нытика не замечалось. Конкуренция в первую очередь никакой не двигатель, а объективный результат существования общества в мире с ограниченными ресурсами.
не согласен. Конкуренция-результат желания получить больше прибыль. Как следствие-желание снижения затрат , отсюда и экономия ресурса. Это не нытьё, а замечание.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:В то время, когда другие страны занимаются протекционизмом для экономики, в нашей даже не могут проиндексировать пособие на рождение ребёнка. Было 50 и 100 тыс на 2 и 3 при курсе 8, стало 25 на любого по счёту при курсе 26.Вопрос выживания скоро станет не актуальным, поскольку не актуален вопрос рождения.
для вас дети это источник получать пособие?
пособие получил по старым "расценкам", до сих пор получаю. Это был комментарий на тему" другие стимулируют дорогое материальное производства, наша страна не может простимулировать недорогое воспроизведение трудовых ресурсов". В недалёком будущем это скажется на спросе на жильё.В целом по стране, по Киеву-меньше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Минрегион выступает за запрет проектирования и организации парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов в проекте новых государственных строительных нормах. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"В новом ГСН (государственные строительные нормы) относительно планирования и застройки территорий мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов! Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов - создание детских игровых площадок, удобных зон для отдыха, озеленение внутри кварталов", - написал он.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери