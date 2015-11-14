Конкуренция - широчайшее понятие. Это неизбежное следствие социализации. Экономическая конкуренция - лишь частный случай
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конкуренция - широчайшее понятие. Это неизбежное следствие социализации. Экономическая конкуренция - лишь частный случай
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вам нужно продать прелесть"с библиотекой" или нет?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:48
Китай готов убить нефтедоллар: счет пошел на дни
Подробнее:
МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!! достаточно посмотреть 1+1 и почитать вести ру
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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