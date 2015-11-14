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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Конкуренция-результат желания получить больше прибыль. Как следствие-желание снижения затрат , отсюда и экономия ресурса.

Конкуренция - широчайшее понятие. Это неизбежное следствие социализации. Экономическая конкуренция - лишь частный случай
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Вторичка в долларе будет дешеветь. Тем продавцам которым нужны деньги и надо продать, а не продавать годами будут снижать цену до уровня чтобы купили.

а вам нужно продать прелесть"с библиотекой" или нет?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:48

  Чукча2 написав:
  Frant написав:Світова криза грохне в 2019. Плюс мінус рік.

Світова криза грохне в 2019. Плюс мінус рік.

До конца весны, в этом году...а там война.

Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года

http://www.vestifinance.ru/articles/99755


Китай готов убить нефтедоллар: счет пошел на дни
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/99221 :shock: :shock: :shock: :shock:

МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!! достаточно посмотреть 1+1 и почитать вести ру :mrgreen:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:53

  Чукча2 написав:
  Frant написав:Світова криза грохне в 2019. Плюс мінус рік.

Світова криза грохне в 2019. Плюс мінус рік.

До конца весны, в этом году...а там война.

Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года

http://www.vestifinance.ru/articles/99755

Тут вчера спрашивали - Когда?
Уже. "Выгляни в окно" ... посмотри графики.
По традиции, к августу должны заговорить в СМИ.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:05

  Чукча2 написав:
До конца весны, в этом году...а там война.

Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года

http://www.vestifinance.ru/articles/99755


Те, кто купили индекс S&P год назад по прежнему в плюсах. А сегодняшние значения индекса на уровне исторических максимумов.

https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24

  zahar_ написав:Вторичка в долларе будет дешеветь. Тем продавцам которым нужны деньги и надо продать, а не продавать годами будут снижать цену до уровня чтобы купили.

Вы немного не верно представляете продавца вторички. В большинстве случаев - это люди далёкие о торговли и бизнеса в целом. Они продают свою квариру 1-2 раза в жизни, ориентируются на ..... на что угодно - газета, соседняя квартира, объявление на сайте, рекомендация риэлотора и пр. И если не продаётся, то причина непонятная, но точно не в них и не в цене. Наверно покупатель какой-то неправильный пошёл. Это в бизнесе время и оборотные средства имеют цену. Не продаётся - ждём ... опускаем цену, прощупываем ... опять пускаем - фиксируем убыток, делаем выводы и начинаем снова. Здесь же, что в лоб, что по лбу. Все же продают хорошую квартиру. Ну и что вынеси незаконно стену в панельке - уже вроде можно. Не важно то перепад пола между комнатами 7 см, что кухня 7 кв ... Зато мебель новая, ей всего 5 лет.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:31

  Richi написав:
  zahar_ написав:Вторичка в долларе будет дешеветь. Тем продавцам которым нужны деньги и надо продать, а не продавать годами будут снижать цену до уровня чтобы купили.

Вы немного не верно представляете продавца вторички. В большинстве случаев - это люди далёкие о торговли и бизнеса в целом. Они продают свою квариру 1-2 раза в жизни, ориентируются на ..... на что угодно - газета, соседняя квартира, объявление на сайте, рекомендация риэлотора и пр. И если не продаётся, то причина непонятная, но точно не в них и не в цене. Наверно покупатель какой-то неправильный пошёл. Это в бизнесе время и оборотные средства имеют цену. Не продаётся - ждём ... опускаем цену, прощупываем ... опять пускаем - фиксируем убыток, делаем выводы и начинаем снова. Здесь же, что в лоб, что по лбу. Все же продают хорошую квартиру. Ну и что вынеси незаконно стену в панельке - уже вроде можно. Не важно то перепад пола между комнатами 7 см, что кухня 7 кв ... Зато мебель новая, ей всего 5 лет.

+1
Прямо живая картинка перед глазами про Хперт захар_&"семейный совет" продающих свою уютную винтажную прелесть"с библиотекой" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:34

как то неактивно дорожает:
"Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве?
12345
последнее сообщение от
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42 "
4884707
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

P.S. Самый весомый аргумент высокой цены - продавец уже мысленно распределил и потратил деньги с продажи квартиры. Иногда ему нужна именно такая сумма, потому что разница между его прелестью и той, что он хочет купить составляет Х денег, которыми он обладает. Следовательно, если новая прелесть стоит 85 т, у него есть 15, то продаваемая квартира должна стоит 70 по умолчанию. Чем не аргумент? И не важно что он продаёт в 50 летнем доме, а хочет купить в новом.
Справедливости ради, надо сказать, что встречаются квартиры с качественным ремонтом стоимость которого оценивается в минимальные деньги.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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