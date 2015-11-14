Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24

zahar_ написав: Вторичка в долларе будет дешеветь. Тем продавцам которым нужны деньги и надо продать, а не продавать годами будут снижать цену до уровня чтобы купили. Вторичка в долларе будет дешеветь., а не продавать годами будут снижать цену до уровня чтобы купили.

Вы немного не верно представляете продавца вторички. В большинстве случаев - это люди далёкие о торговли и бизнеса в целом. Они продают свою квариру 1-2 раза в жизни, ориентируются на ..... на что угодно - газета, соседняя квартира, объявление на сайте, рекомендация риэлотора и пр. И если не продаётся, то причина непонятная, но точно не в них и не в цене. Наверно покупатель какой-то неправильный пошёл. Это в бизнесе время и оборотные средства имеют цену. Не продаётся - ждём ... опускаем цену, прощупываем ... опять пускаем - фиксируем убыток, делаем выводы и начинаем снова. Здесь же, что в лоб, что по лбу. Все же продают хорошую квартиру. Ну и что вынеси незаконно стену в панельке - уже вроде можно. Не важно то перепад пола между комнатами 7 см, что кухня 7 кв ... Зато мебель новая, ей всего 5 лет.