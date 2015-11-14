Конкуренция - широчайшее понятие. Это неизбежное следствие социализации. Экономическая конкуренция - лишь частный случай
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 кві, 2018 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конкуренция - широчайшее понятие. Это неизбежное следствие социализации. Экономическая конкуренция - лишь частный случай
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вам нужно продать прелесть"с библиотекой" или нет?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:48
Китай готов убить нефтедоллар: счет пошел на дни
Подробнее:
МЫ ВСЕ УМРЕМ!!!! достаточно посмотреть 1+1 и почитать вести ру
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:53
Тут вчера спрашивали - Когда?
Уже. "Выгляни в окно" ... посмотри графики.
По традиции, к августу должны заговорить в СМИ.
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:05
Те, кто купили индекс S&P год назад по прежнему в плюсах. А сегодняшние значения индекса на уровне исторических максимумов.
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:24
Вы немного не верно представляете продавца вторички. В большинстве случаев - это люди далёкие о торговли и бизнеса в целом. Они продают свою квариру 1-2 раза в жизни, ориентируются на ..... на что угодно - газета, соседняя квартира, объявление на сайте, рекомендация риэлотора и пр. И если не продаётся, то причина непонятная, но точно не в них и не в цене. Наверно покупатель какой-то неправильный пошёл. Это в бизнесе время и оборотные средства имеют цену. Не продаётся - ждём ... опускаем цену, прощупываем ... опять пускаем - фиксируем убыток, делаем выводы и начинаем снова. Здесь же, что в лоб, что по лбу. Все же продают хорошую квартиру. Ну и что вынеси незаконно стену в панельке - уже вроде можно. Не важно то перепад пола между комнатами 7 см, что кухня 7 кв ... Зато мебель новая, ей всего 5 лет.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:31
+1
Прямо живая картинка перед глазами про Хперт захар_&"семейный совет" продающих свою уютную винтажную прелесть"с библиотекой"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:34
как то неактивно дорожает:
"Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве?
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последнее сообщение от
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42 "
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
P.S. Самый весомый аргумент высокой цены - продавец уже мысленно распределил и потратил деньги с продажи квартиры. Иногда ему нужна именно такая сумма, потому что разница между его прелестью и той, что он хочет купить составляет Х денег, которыми он обладает. Следовательно, если новая прелесть стоит 85 т, у него есть 15, то продаваемая квартира должна стоит 70 по умолчанию. Чем не аргумент? И не важно что он продаёт в 50 летнем доме, а хочет купить в новом.
Справедливости ради, надо сказать, что встречаются квартиры с качественным ремонтом стоимость которого оценивается в минимальные деньги.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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