Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.
Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.
Мир глобален. Роботы делают машины в Германии и электронику в Китае, у нас останавливаются Коммунар (Березка) и ЗАЗ. Покупка трактора для копки траншей высвобождает два десятка человек традиционно физического труда. Тот физический труд, который остается, по сложности и вложению интеллекта часто может переплюнуть офисную работу.
біда в тому, що бабло виводять в офшори, а не інвестують в обладнання. до цього часу вважалося, що простіше найняти рабів, але рабів все меншає...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи? У нас их роботизировали а в Европе - нет?
Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми. Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки. Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что
richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи? У нас их роботизировали а в Европе - нет?
Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми. Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки. Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что
Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так? Может кальция мал ем?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Вы в этом реально сомневались?
В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Вы в этом реально сомневались?
В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
Да, что-то грустно становится на острове Рыбальском. Очень жаль, очень. Но, сами виноваты. Нельзя начинать проект, если не в состоянии самостоятельно построить хотя бы первую очередь. Или падайте по цене - привлекайте рисковых инвесторов. Но чтобы и прайс держать на уровне +/- Печерска, находясь в промзоне, и при этом строить за деньги инвесторов - так не бывает.