Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:Влад, вас послушать - так Украина уже самая роботизированная страна в мире.
Хотя работа начальника отделения банка - достаточно сложная, и роботов в офисе Аваля или Укрэксима я пока ни разу не видел.
Мир глобален. Роботы делают машины в Германии и электронику в Китае, у нас останавливаются Коммунар (Березка) и ЗАЗ. Покупка трактора для копки траншей высвобождает два десятка человек традиционно физического труда. Тот физический труд, который остается, по сложности и вложению интеллекта часто может переплюнуть офисную работу.
біда в тому, що бабло виводять в офшори, а не інвестують в обладнання. до цього часу вважалося, що простіше найняти рабів, але рабів все меншає...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи? У нас их роботизировали а в Европе - нет?
Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми. Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки. Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что
richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи? У нас их роботизировали а в Европе - нет?
Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми. Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки. Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что
Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так? Может кальция мал ем?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Вы в этом реально сомневались?
В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Вы в этом реально сомневались?
В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
Да, что-то грустно становится на острове Рыбальском. Очень жаль, очень. Но, сами виноваты. Нельзя начинать проект, если не в состоянии самостоятельно построить хотя бы первую очередь. Или падайте по цене - привлекайте рисковых инвесторов. Но чтобы и прайс держать на уровне +/- Печерска, находясь в промзоне, и при этом строить за деньги инвесторов - так не бывает.
richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи? У нас их роботизировали а в Европе - нет?
Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми. Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки. Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что
«У найближчі два роки Україну можуть полишити ще 50 тисяч медиків на додачу до тих 66 тисяч, які вже виїхали за два попередні роки. Сусідні країни, такі як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та інші активно залучають до себе лікарів з нашої держави і налаштовані надалі спрощувати вимоги до їхнього працевлаштування в себе». http://uainfo.org/blognews/1522134349-b ... ordon.html
Еміграція -2% щорічно працездатного населення - це не хрєн собачий!