Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи? У нас их роботизировали а в Европе - нет?
Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми. Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки. Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что
Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так? Может кальция мал ем?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Вы в этом реально сомневались?
В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.
Вы в этом реально сомневались?
В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
Да, что-то грустно становится на острове Рыбальском. Очень жаль, очень. Но, сами виноваты. Нельзя начинать проект, если не в состоянии самостоятельно построить хотя бы первую очередь. Или падайте по цене - привлекайте рисковых инвесторов. Но чтобы и прайс держать на уровне +/- Печерска, находясь в промзоне, и при этом строить за деньги инвесторов - так не бывает.
Первый написав:Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так? Может кальция мал ем?
Значит так, нужно было к кардиологу, но пока разобрался со всякими талончиками терапевтами и прочей муйнёй в поликлинике пошёл к кардиологу с талочиком под названием "леська", кардиолог был не против. Оттуда отправили на узи сердца в диагн центр возле министерского за 200 грн в карман, кстати без очереди. Там же спросил можно ли на комерческой основе к ЛОРу, на что был получен утвердительный ответ. ЛОР, ещё 200 практически без очереди, рентген головы ещё 100 в карман. В общем за 700 грн диагностика +приём врачей. (50 грн ещё кардиограмма в поликлинике) 750 грн, пол дня потратил.
Вопрос в другом - это правильно или нет??
Кстати из диагностического центра госпитализировали в восьмую, где нет ничего, даже шприцов.
Первый написав:Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так? Может кальция мал ем?
Значит так, нужно было к кардиологу, но пока разобрался со всякими талончиками терапевтами и прочей муйнёй в поликлинике пошёл к кардиологу с талочиком под названием "леська", кардиолог был не против. Оттуда отправили на узи сердца в диагн центр возле министерского за 200 грн в карман, кстати без очереди. Там же спросил можно ли на комерческой основе к ЛОРу, на что был получен утвердительный ответ. ЛОР, ещё 200 практически без очереди, рентген головы ещё 100 в карман. В общем за 700 грн диагностика +приём врачей. (50 грн ещё кардиограмма в поликлинике) 750 грн, пол дня потратил. Вопрос в другом - это правильно или нет??
Кстати из диагностического центра госпитализировали в восьмую, где нет ничего, даже шприцов.
Вопрос конечно филосовский... Например в Германии имея страховку Вы бы могли получить бесплатно талончик к кардиологу на прием...через 2-3мес... А если "ну срочно" то вэлкам платно, цифры что Вы привели примерно нужно Х2 и в ойро. Так что все относительно...
ЗЫ: кстати почему сразу не в Стржеско?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:Вопрос конечно филосовский... Например в Германии имея страховку Вы бы могли получить бесплатно талончик к кардиологу на прием...через 2-3мес... А если "ну срочно" то вэлкам платно, цифры что Вы привели примерно нужно Х2 и в ойро. Так что все относительно...
ЗЫ: кстати почему сразу не в Стржеско?
Вот в этом вся философия, весь день об этом думал.
Госпитализировали в ЛОР отделение Надеюсь в Стражеско не скоро попаду
hume написав:Вопрос в другом - это правильно или нет??
Правильно понятие относительное. Как во дворах зимой - нужно иметь не самый большой клиренс, нужно иметь клиренс больше, чем у Ланоса. В Укарине, да наверное и везде, жить комфортно тому, кто обеспечен выше среднего уровня. Вот Вы за копейки и без очередей получили сервис, который в "цивилизованном" мире был бы на порядок дороже, а в "не цивилизованном" не доступен. И это Вы еще даже не пробивали себе дорогу деньгами, давая "на чай" направо и налево. Дали бы ЛОРу и кардиологу по 100 долларов за знакомство, до конца жизни были бы любимым клиентом.