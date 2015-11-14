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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:14

  antey1969 написав:
  richbitch написав:И кстати, почему уезжают врачи?
У нас их роботизировали а в Европе - нет?

Нет, все потому что они здесь все сплошь козлы, которые не хотят работать, а там они вдруг становятся уважаемыми людьми.
Да, медики выезжают отсюда уже просто потоком. Года полтора назад весь выпуск Ивано-Франковского меда в полном составе покинул просторы неньки.
Но Вы не переживайте, уезжают простые врачи, зато вся профессура остается - лечиться будете у элиты, если что :wink:

Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так?
Может кальция мал ем?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:40

  Прохожий написав:
  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Вы в этом реально сомневались?

В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:45

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Был возле рыбальского, задержка будет катастрофическая. В одной из секций монолит выгнан этажа до 5ого. Что то вяло копается ограниченный контингент строяк, в общем медленно очень.

Вы в этом реально сомневались?

В задержке я вообще никогда не сомневаюсь. В последний мой визит на стройку там была серьёзная активность, сегодня же, кстати опять ехал мимо, один кран вяло крутился (остальные все просто не работали), в касках вообще никого замечено не было.

Да, что-то грустно становится на острове Рыбальском. Очень жаль, очень. Но, сами виноваты. Нельзя начинать проект, если не в состоянии самостоятельно построить хотя бы первую очередь. Или падайте по цене - привлекайте рисковых инвесторов.
Но чтобы и прайс держать на уровне +/- Печерска, находясь в промзоне, и при этом строить за деньги инвесторов - так не бывает.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:53

  Serg-ik написав:
  richbitch написав:Только перепрофилируются не в авиакосмические инжинеры, а в депиляторш.

Многие военные и космические технологии в последствие переходят в бытовую жизнь
Скоро увидим космические технологии в интим-депиляции.

http://tnp.motorsich.com/catalog/6-Byit ... nnaya.html
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:59

hume заметьте, что нет в наличии! Значит популярнейшая вещь!!! Реальные высокие технологии!
зачОт!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:14

  Serg-ik написав:hume заметьте, что нет в наличии! Значит популярнейшая вещь!!! Реальные высокие технологии!
зачОт!

сезонный товар просто делали
http://tnp.motorsich.com/catalog/4-Blag ... -Sich.html
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:22

  Первый написав:Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так?
Может кальция мал ем?

Значит так, нужно было к кардиологу, но пока разобрался со всякими талончиками терапевтами и прочей муйнёй в поликлинике пошёл к кардиологу с талочиком под названием "леська", кардиолог был не против. Оттуда отправили на узи сердца в диагн центр возле министерского за 200 грн в карман, кстати без очереди. Там же спросил можно ли на комерческой основе к ЛОРу, на что был получен утвердительный ответ. ЛОР, ещё 200 практически без очереди, рентген головы ещё 100 в карман. В общем за 700 грн диагностика +приём врачей. (50 грн ещё кардиограмма в поликлинике) 750 грн, пол дня потратил.

Вопрос в другом - это правильно или нет??

Кстати из диагностического центра госпитализировали в восьмую, где нет ничего, даже шприцов. :(
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:35

  hume написав:
  Первый написав:Обслуживаюсь не у Козлов. Что со мной не так?
Может кальция мал ем?

Значит так, нужно было к кардиологу, но пока разобрался со всякими талончиками терапевтами и прочей муйнёй в поликлинике пошёл к кардиологу с талочиком под названием "леська", кардиолог был не против. Оттуда отправили на узи сердца в диагн центр возле министерского за 200 грн в карман, кстати без очереди. Там же спросил можно ли на комерческой основе к ЛОРу, на что был получен утвердительный ответ. ЛОР, ещё 200 практически без очереди, рентген головы ещё 100 в карман. В общем за 700 грн диагностика +приём врачей. (50 грн ещё кардиограмма в поликлинике) 750 грн, пол дня потратил.

Вопрос в другом - это правильно или нет??

Кстати из диагностического центра госпитализировали в восьмую, где нет ничего, даже шприцов. :(

Вопрос конечно филосовский...
Например в Германии имея страховку Вы бы могли получить бесплатно талончик к кардиологу на прием...через 2-3мес...
А если "ну срочно" то вэлкам платно, цифры что Вы привели примерно нужно Х2 и в ойро. Так что все относительно...

ЗЫ: кстати почему сразу не в Стржеско?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:44

  Прохожий написав:Вопрос конечно филосовский...
Например в Германии имея страховку Вы бы могли получить бесплатно талончик к кардиологу на прием...через 2-3мес...
А если "ну срочно" то вэлкам платно, цифры что Вы привели примерно нужно Х2 и в ойро. Так что все относительно...

ЗЫ: кстати почему сразу не в Стржеско?

Вот в этом вся философия, весь день об этом думал.

Госпитализировали в ЛОР отделение :D
Надеюсь в Стражеско не скоро попаду
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вопрос в другом - это правильно или нет??


Правильно понятие относительное.
Как во дворах зимой - нужно иметь не самый большой клиренс, нужно иметь клиренс больше, чем у Ланоса.
В Укарине, да наверное и везде, жить комфортно тому, кто обеспечен выше среднего уровня. Вот Вы за копейки и без очередей получили сервис, который в "цивилизованном" мире был бы на порядок дороже, а в "не цивилизованном" не доступен.
И это Вы еще даже не пробивали себе дорогу деньгами, давая "на чай" направо и налево. Дали бы ЛОРу и кардиологу по 100 долларов за знакомство, до конца жизни были бы любимым клиентом.
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